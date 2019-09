"Mi objetivo es ser un ejemplo inclusivo para mujeres que no puedan aceptar sus diferencias"

En el deporte, la fuerza de superación es esencial. Muchos atletas persiguen sus sueños por muy difícil que sea el camino o lo lejos que este la meta. Es el caso de Desirée Vila (Gondomar, 1998), Premio eWoman al mérito deportivo.

- La amputación de una pierna le obligó a reinventarse como deportista, de gimnasta a atleta. ¿Qué representa el nuevo reto deportivo paralímpico en Tokio?

-Este nuevo reto representa lo importante que es aceptar el cambio y disfrutar de las oportunidades que te puede brindar. Con este nuevo deporte, el atletismo adaptado, puedo lograr cosas que con la gimnasia hubiesen sido imposibles, por eso soy capaz de disfrutar y ser feliz con estos nuevos retos ya que, en realidad, son parte de este nuevo camino que me ha dado la lesión en la gimnasia.

- Ser mujer y tener una discapacidad, ¿pone aún las cosas más difíciles que a un hombre?

-Sí, que todavía hay algo de discriminación en estos dos ámbitos, pero estamos haciendo un buen trabajo y hemos recorrido un gran camino hacia la igualdad. Las mujeres deportistas somos las que tenemos que dar voz para que nuestro trabajo se reconozca exactamente de la misma manera que el de un hombre.

- Y antes de romperse la pierna y pasar por esa dramática situación, ¿sintió discriminación machista en el ámbito deportivo o académico?

-Recuerdo, por ejemplo, cuando mis compañeros de clase se burlaban de mi por tener más músculo que ellos, y a mí no me gustaba porque no me sentía lo suficientemente femenina. Ahora lo veo una tontería, pero durante la adolescencia, que es una edad crítica, esto puede hacer que nos sintamos rechazadas y que optemos incluso por dejar el deporte por lo que dirán los demás.

- Es influencer, tiene una barbie, ha escrito un libro...

-Soy feliz con todos los proyectos. Con mi libro, mi canal de Youtube, mis estudios, mi barbie amputada... Mi objetivo es poder ser un ejemplo para todas aquellas personas que no son capaces de aceptar sus diferencias o que se hunden ante las situaciones difíciles, y ser parte de un movimiento hacia la inclusión y la aceptación social de las personas con discapacidad. Por eso creo tan necesaria mi voz, como la de tantas otras mujeres deportistas y con discapacidad.

- ¿Qué representa este premio?

-Es un reconocimiento al trabajo y la constancia. Un placer y un honor ser premiada en mi tierra por el mérito deportivo. Me anima a seguir entrenando y luchando por estar en la cima del deporte gallego y español y, por supuesto, representando a mi ciudad.