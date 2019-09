Carmen Fernández Vilas: "Soy madre de cuatro niños; la conciliación real es posible "

Compostelana y licenciada en Psicología, entró en Mercadona en el año 2003 como gerente de RRHH y gracias a la promoción asumió mayores responsabilidades como Directora de Relaciones Externas de Mercadona en Galicia, Asturias y Cantabria. En el Departamento de RREE son la cara visible de la empresa y desarrollan, entre otras funciones, labores en el ámbito de la comunicación y las relaciones institucionales.

-¿Cómo concilia su vida personal y profesional en un puesto de responsabilidad como el que desempeña?

-Soy madre de cuatro pequeños así que puedo afirmar que la conciliación real es posible. A veces me faltan horas, como a todas las madres, pero trabajar en Mercadona me ha permitido poder disfrutar de mis hijos al mismo tiempo que, gracias a la promoción interna, he podido desarrollar una carrera profesional dentro de la compañía.

-¿Siguen siendo las mujeres las que más solicitan la conciliación en Mercadona o también los hombres? ¿Qué políticas sigue la empresa para fomentar esta corresponsabilidad?

-En Galicia 445 trabajadoras y trabajadores de la compañía disfrutan de jornadas reducidas, a pesar de que en general en la sociedad en la que vivimos somos las mujeres las que pedimos este tipo de adaptaciones, la responsabilidad de las empresas es favorecer que la conciliación no entienda de género. Para ello, los modelos empresarial deben fomentar valores como la equidad salarial y la igualdad de oportunidades. En Mercadona nos regimos por el principio "a igual responsabilidad, mismo sueldo", garantizando que todos los trabajadores con la misma responsabilidad cobren el mismo salario y que, además, todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de promocionar. Este tipo de políticas, junto a un salario que está por encima de la media del sector, favorecen la corresponsabilidad efectiva.

-¿Considera que ha tenido igualdad de oportunidades respecto a sus compañeros varones o se ha encontrado con más obstáculos ? ¿Cómo es la situación en Mercadona en este ámbito.

-Para Mercadona la igualdad, la diversidad y la equidad son valores irrenunciables que forman parte de su Modelo y que se aplican de forma transversal. Partiendo de esa base, todos los trabajadores de Mercadona tenemos las mismas oportunidades a la hora de promocionar, solo necesitas esfuerzo, trabajo y ganas de superarte. Te pongo un ejemplo muy significativo; en Galicia hay cinco Direcciones de Zona y a la cabeza de ellas estamos cinco mujeres; Marta, Directora de Obras y Expansión, Raquel y Adriana, Directoras de Tiendas y Olga, que acaba de estrenarse como Directora de RRHH en Galicia. Ah, y además las cinco somos fruto de la promoción interna.

-¿Y en lo que respecta a la llamada brecha salarial?

-Como comentaba antes, en Mercadona los salarios van en consonancia con la responsabilidad que desempeñas, por lo que no cabe ningún tipo de discriminación salarial por razón de sexo, pero tampoco por edad, raza o cualquier otro motivo. Este principio va implícito en el propio modelo de la compañía, por lo que no ha llegado ahora como una moda, sino que forma parte del propio ADN de Mercadona desde sus inicios.

-Jornadas como Ewoman se organizan para motivar a las mujeres a romper el techo de cristal, ¿cómo se hace según tu experiencia particular y lo que ves en la empresa para la que trabajas?

-Yo he tenido mucha suerte porque en Mercadona no existe techo de cristal, queda claro con el hecho de que el 47% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres. A cualquiera directiva de Mercadona que le preguntes te dirá lo mismo que yo, que ha tenido las mismas oportunidades que cualquiera de sus compañeras y compañeros, y eso, es importantísimo para sentirse realizado como trabajador pero también como persona.

-¿Qué retos, ventajas y riesgos ves en la digitalización para la mujer?

-La verdad que los mismos que para los hombres, es una gran oportunidad para crecer laboral y personalmente. Todos los cambios suponen un riesgo pero si no te mueves, si no sales de tu zona de confort, no avanzas y te "mueres". Nosotros decimos que "lo único que no cambia en Mercadona es el cambio" y la digitalización supone un cambio disruptivo al que nos tenemos que apuntar ya, todos y todas.