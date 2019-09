El MARCO de Vigo estrena nueva era

El 4 de febrero de 1961, un joven portugués de nombre Jorge Martins cumplía años. Ese mismo día, empezaba la guerra colonial en África para la independencia de las colonias lusas. "Yo no podía ir (a filas); no tenía nada que ver con eso. Por eso, partí hacia Francia. Estuve exiliado 13 años sin volver a Portugal. Después, me quedé hasta 1991 cuando regresé", explicaba ayer el propio Martins en el museo MARCO de Vigo donde ayer inauguró su exposición "Sombras e paradoxos". Esta muestra junto a la del español Eduardo Gruber, "O salón dos espellos", marca el comienzo de un nuevo tiempo en el museo, la era Miguel Fernández-Cid.

"Ahora sí que empiezo mi programación", expresaba ayer Cid, quien aclaraba que había 'heredado' las últimas dos muestras ofertas por el museo.

La propuesta convenció al alcalde, Abel Caballero, que tuvo palabras de reconocimiento para Cid, quien destacó que el hilo conductor de ambas muestras es "el dibujo", algo "poco valorado" en Galicia.

Escultura impactante

Pero, ¿por qué no hay que perderse la exposición de Eduardo Gruber? Resulta impactante la escultura performativa y de tamaño natural que ha preparado para una de las salas: un cisne blanco con las alas desplegadas al estilo la Victoria Alada de Samotracia, con tenedores clavados por el cuerpo mientras decenas de cubiertos esperan a sus espaldas.

Otra razón para visitar la muestra de Gruber -quien alabó la profesionalidad de todo el equipo del MARCO- es la serie "A flor de piel", de 2017, que nació de un reto: realizar un dibujo en acuarela o lápiz durante 16 días seguidos sin premeditación ni bocetos.

La tercera reside en la serie "Femme-Fatale-amores platónicos", donde cada cuadro muestra la segunda vida de mujeres australianas fichadas por la policía a principios del siglo XX. Las fichas con las fotos de estas mujeres reales las logró Gruber en una web. De inmediato, pensó en que la suerte lastra destinos que se pierden por el azar. Por ello, creó relatos donde inventa una segunda vida de estas jóvenes. A una de ellas, Jean Wilson, la sitúa en México con Frida Kahlo.

¿Y por qué visitar la muestra de Jorge Martins? El creador luso está considerado uno de los artistas plásticos portugueses más destacando llegando a exponer incluso en el Pompidou en París.

Como segunda razón, es increíble su dominio del trazo. Se comprueba en la obra "Una historia verdadera", donde aparentemente hay un caos de líneas de las que salen figuras humanas que se tornan figurativas en las caras. La pintura se alza como un escenario del que se ven unas cortinas laterales. "Fue como una danza del lápiz con la mano... No sé si sería capaz de hacerlo ahora", confesó este creador quien impregna cada obra de poesía a través de sus títulos que son como aforismos. Por último, por primera vez en su vida, muestra en una exposición sus cuadernos de dibujos de los que el MARCO hará una selección de textos y diseños para publicarlos.