Meritocracia laboral y autoconfianza personal, claves para el liderazgo de la mujer en la empresa

A mediados del siglo XIX, la muerte del cirujano James Barry, célebre por lograr una de las primeras cesáreas con supervivencia de madre e hijo, dejó al descubierto que en realidad Barry era una mujer. Algo que apreciaron los encargados de preparar el cadáver y que se explicó porque, exhibiendo su condición de mujer, le hubiera sido imposible ejercer como médico. Del mismo modo que en pleno siglo XXI, la autora británica de la historia fantástica de Harry Potter, J. K. Rowling, escondió tras sus iniciales su nombre femenino, por consejo de la editorial.



Ambos casos fueron citados ayer en el Foro "eWoman Galicia", organizado por Prensa Ibérica y FARO DE VIGO y que celebró su tercera edición. Pero no hay que irse tan lejos para encontrar referentes femeninos cuyas carreras profesionales son un ejemplo a seguir pero, a diferencia de sus compañeros hombres, no tienen tanta visibilidad. Sus rostros y nombres en muchos casos no son conocidos. Por eso el Foro "eWoman Galicia" pone el foco en la visbilización del liderazgo femenino. La sede del Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo, ubicada en García Barbón, acogió el evento al que acudieron más de un centenar y medio de participantes y en el que intervinieron como ponentes profesionales de demostrado prestigio como la cirujana torácica del Hospital Vithas Fátima, María Delgado Roel; la directora de Recursos Humanos y Organización de CaixaBank en Galicia, Elisa Barrio; así como las líderes de la Asociación Vigo Contra el Cáncer y la fundadora de "Yo sí que como" y "Último recurso", la viguesa Patricia Pérez. Además de las cuatro conferencias, el foro acogió una actividad de coaching a cargo de la empresa Cambyo e impartida por Usoa Arregui y Alfredo Julià, que insufló motivación en todas las asistentes. La jornada se cerró con la entrega de los premios "eWoman Galicia" en presencia de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.



El acto fue inaugurado por la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García, quien refrendó la necesidad de un evento como eWoman Galicia: "Hoy más que nunca es necesario y oportuno animar a las mujeres a ocupar el lugar que les corresponde y que las experiencias femeninas se expandan". "La desigualdad es un lastre para la economía; la igualdad debe ser rentable", defendió la presidenta.



Pero García no se quedó en la mera anéctoda. Citó datos del Foro Económico Mundial para revelar el pronóstico de que "tendrán que pasar 217 años para que se acabe la brecha de género". Por eso, hizo un llamamiento: "Podemos alcanzar la igualdad conquistando puestos técnicos en el mundo", puesto que se crearán 900.000 trabajos en ese ámbito en los próximos años.



"Ninguna sociedad se puede permitir renunciar a la mitad de su talento", dijo en alusión a la parte femenina. "Tenemos un reto de primer orden y debemos de confiar en nosotras mismas", alegó. Patricia García también hizo alusión a la necesidad de impulsar las vocaciones científicas femeninas. "Hay viejos estereotipos que romper en el mundo mundo laboral", defendió. "Se implanta el control horario cuando el teletrabajo y la gestión por resultados benefician la concialización laboral", criticó.



Este foro, impulsado por CaixaBank, está patrocinado por Vithas Hospital y La Liga y colabora la Diputación de Pontevedra, Empresarias de Galicia y Harina Blanca.



La periodista Irene Bascoy, jefa de la sección de Galicia de FARO, fue la encargada de conducir el acto. Citó el caso de J. K. Rowling y enfatizó la labor del foro eWoman para visibilizar los referentes femeninos.



Bascoy presentó a la primera de las ponentes, la cirujana torácica María Delgado Roel, aclarando que fue pionera en la extirpación de un cáncer de pulmón por toracoscopia con una sola incisión. Delgado Roel utilizó su testimonio personal para evidenciar la falta de mujeres en especialidades quirúrgicas. "Solo el 30% de las cirujanas en España son mujeres", alertó. Pero la cifra es mucho más baja en otros países, como Estados Unidos, en el que las residentes mujeres solo llegan al 1%, indicó. Presentó también fotos de congresos internacionales en los que solo había dos mujeres y, con cierta ironía, reconoció capítulos de 'micromachismos' sucedidos en hospitales y en sus viajes por el mundo. "¿Me vas a operar tú?", ¿eres la secretaria? o "¿a las enfermeras también os dejan asistir a los congresos médicos?" son algunas de las preguntas frecuentes que destacó para evidenciar la situación. La médica también centrada en trasplantes evidenció las dificultades de conciliar horarios y viajes intempestivos en avión con la vida familiar.



Luego llegaría el turno de la directiva de CaixaBank. "Quizás las mujeres tengan que esforzarse el doble para lograr las mismas metas", planteó ante un auditorio -eminentemente femenino- que asentía con la cabeza. Su primer Máster en Negocio Bancario lo finalizó cuando su pimera hija tenía un mes. "Cambiaba pañales mientras escribía la tesina", ilustró. La hoy directora de RR.HH. tiene una dilatada carrera bancaria que se remonta 25 años atrás. Cuando comenzó en auditoría Elisa Barrio solo había dos mujeres entre un centenar de hombres. Llegó a visitar hasta 420 sucursales bancarias y conocer a unas 1.700 personas de la organización, reconoció. "Trabajar en el ámbito de las relaciones personales me parece enriquecedor. Aprendí a desarrollar habilidades, podía intuir el conflicto en la distancia", comenta por su siguiente cometido laboral. Con respecto al momento de transformación que atraviesa el sector bancario, explica que el lema es "las personas, primero". Y volviendo al terreno feminista, Elisa Barrio defendió el impulso a través del programa "Wengage" -que desarrolla planes de mentoring femenino-, el "Premio Mujer Empresaria" de CaixaBank y la celebración de eWoman Galicia.



Las siguientes en tomar la palabra fueron cuatro integrantes de Vigo Contra el Cáncer -la otra, Blanca Fafián no se encontraba en Vigo-. La abogada María Amoedo, la periodista Guada Guera, junto con Bea Vila y la fundadora, Rosa Soliño, que tuvo unas emocionantes palabras al explicar el nacimiento de la iniciativa. Sus padres, ambos, fallecieron de cáncer. Y la Asociación Vigo nació del running, en el año 2013, con el deseo de ayudar a los pacientes oncológicos. Rosa Soliño, su presidenta se calzó unas zapatillas para una carrera de fondo en la que finalmente ha logrado involucrar a miles de personas cada año: en la última edición fueron 5.000 personas. Lo hizo literalmente, porque necesitaba desestresarse y empezó a hacer running.



"Buscamos un proyecto de investigación con implicación de investigadores de Vigo o que estén trabajando con pacientes del área sanitaria viguesa. En abril, elegimos el proyecto que recibirá el 90% de los fondos que recaudemos durante todo el año", explicaron las activistas. El último que eligieron, bautizado como Octopus -las siglas de Oncología Customizada para tratar los Pulmones-, logró la participación de la UVigo, el Hospital Álvaro Cunqueiro y la Universidad de Santiago, pero además está liderado por la investigadora viguesa Mónica Martíñez. "El 10% restante, lo destinamos a actividades con los pacientes pediátricos del servicio de Oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro". "A partir de agosto, nos centramos en organizar la carrera que es nuestro evento principal para recaudar fondos", explican. La carrera alcanza la séptima edición y ya tiene fecha: 20 de octubre en Coia con las dos modalidades habituales: 10 kilómetros o 5 kilómetros, no competitiva.



La última ponente fue la expresentadora y actual creadora de "Yo sí que como", la viguesa Patricia Pérez. Planteó a las asistentes un recorrido por su vida laboral -en TVG y Telecinco, con Emilio Aragón en "El juego de la oca", más tarde como naturópata- como ejemplo de un crecimiento personal que desembocó en su vis más empresarial. A raíz de un episodio de alergia y anafilaxia, Patricia Pérez comenzó a indagar más en la nutrición, hasta convertir esa pasión en su trabajo. "Yo creo en lo pequeño, en lo normal, en lo de tú a tú...", confesó luego de contar un duro episodio de 'haters' en su Twitter.



Tras las cuatro ponencias y un breve descanso para reponer energías, llegó el momento más divertido de la jornada, con un entretenida propuesta de coaching del equipo de Cambyo y que permitió a las asistentes conocerse entre sí y descubrir cuáles son los valores que priorizan en su vida. Usoa Arregui y Alfredo Julià ofrecieron un taller en el que los asistentes reflexionaron sobre lo que precisarían para superar o luchar contra los momentos de estrés, 'saboteadores'. La actividad incluyó el ejercicio de técnicas de relajación y visualización para, finalmente, establecerse grupos que compartieron su experiencia. El fin era lograr una palabra "regalo" para cada una de las personas asistentes que puedan visualizar en los momentos de crisis y así armarse para superarlos.



Tras el juego, llegó el turno de la entrega de premios de manos de Rogelio Garrido, director de FARO DE VIGO; Elisa Barrio, directora de recursos humanos de CaixaBank en Galicia, y de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra.



Precisamente Silva fue la responsable de la clausura de la jornada. Agradeció a FARO y a los patrocinadores de eventos como "eWoman Galicia" porque permiten visibilizar y conocer a mujeres que tienen trayectorias exitosas. Carmela Silva hizo alusión a la falta de concordancia entre la preparación y los puestos de dirección de mujeres. Señaló que las mujeres son el 75% de las tituladas universitarias y un 52% de juezas, aunque apenas están presentes "en el Tribunal Constitucional y el Supremo". Tras realizar un breve recorrido histórico por el feminismo hizo un llamamiento: "Construyamos a gente feliz".





Carmela Silva - Presidenta de la Diputación de Pontevedra





"Son voces de mujeres las que hoy se alzan para alertar sobre el planeta"

La presidenta de la Diputación reconoció que aún acude a eventos en los que observa con enfado que es la única mujer. Para combatir excusas, citó varios ejemplos de referencia en la ciencia, como la catedrática de Farmacia María José Alonso; Miriam Pena –una de las 12 ingenieras con más proyección de Silicon Valley–, o la viguesa Begoña Vila –en la NASA–. "Greta Thunberg es una chica de 16 años que dice la verdad; son voces femeninas las que se alzan para alertar sobre el planeta", valoró. "El feminismo es la filosofía más potente jamás postulada, que dice que hombres y mujeres son iguales", insistió.

Patricia García - Presidenta círculo empresarios de galicia





"La desigualdad es un lastre para la economía; la igualdad debe ser rentable"

"Creo que la desigualdad es un lastre para las economías; la igualdad no solo debe ser posible, sino rentable", aseguró la presidenta del Círculo de Empresarios, Patricia García, en su apertura de eWoman. "La única forma de alcanzar la igualdad es conquistar los puestos técnicos en el mundo digital", prosiguió en relación a que se crearán 900.000 trabajos en ese ámbito en los próximos años e hizo un llamamiento a la formación femenina. Además, apreció que las mujeres tienen mayor capacidad en seis competencias que miden el liderazgo. "Debemos saberlo y confiar en nosotras mismas", aconsejó.

María Delgado Roel - Cirujana torácica del hospital Vithas Fátima





"No me sentí aminorada en un mundo de hombres, pero es necesario tener voz"

"Yo no me he sentido en ningún momento aminorada por trabajar en un mundo de hombres; he sabido utilizar mis recursos para llegar a su mismo nivel, pero a veces necesitamos a alguien que nos empuje y nos de voz", indicó la cirujana tras recordar a su abuelo, responsable de su vocación, y agradecer a sus compañeras, jefa del hospital de A Coruña y al doctor Emilio Peña, por haberle dado voz. "Nadie te recordará por tus notas, tu currículo o ser hombre o mujer; te recordarán por tu forma de ser, tu labor profesional y tu capacidad para trabajar en equipo", alegó entre aplausos.

Elisa Barrio - Directora RR. HH. y organización Caixabank en Galicia





"La clave que hace crecer a las empresas es la meritocracia"

La directiva de CaixaBank defiende que "la clave que hace crecer a las empresas es la meritocracia" y aseguró que el banco es un ejemplo del 56% de plantilla femenina y la mitad de mujeres en puestos de dirección. También aludió a que "en un mundo más complejo, el liderazgo está en valores femeninos, como la colaboración, la empatía, la sensiblidad, el consenso..." "Funcionan mejor los equipos colaborativos que jerárquicos y eso lo entienden muy bien los milenials", aseguró.Eso sí, reconoció la dificultad de conciliación en el inicio de su carrera, cuando quiso formar una familia".

Patricia Pérez - Fundadora de 'Yo sí que como' y 'Último recurso'





"Es más importante obviar lo que te distrae que querer abarcarlo todo"

"Gracias a decir no estoy hoy aquí; a veces es más importante obviar lo que te distrae, que querer abarcarlo todo", aconsejó. Tras hacer un ejemplificador repaso por su vida laboral, la viguesa Patricia Pérez reflexionó: "Echando la vista atrás, creo que soy rigurosa y respetuosa; no tengo prisa por llegar a nada y creo que una de las claves del éxito es hacer bien tu trabajo cada día sin esperar nada a cambio", indicó. A las asistentes a eWoman les animó a emprender: "Deseo que emprendáis lo que la vida os da; nunca os comparéis. A veces no llegamos porque hay que saber realmente lo que nos enriquece", postuló.

