Elisa Barrio Glez.: "El liderazgo requiere hoy de sensibilidades que acompañan a las mujeres"

Bajo la filosofía de eWoman, evento concebido para servir de motivación y fortalecer la imagen de la mujer de hoy en puestos de responsabilidad, la directora territorial de RR.HH. de CaixaBank en Galicia, Elisa Barrio, protagoniza este jueves una ponencia a las 10.35 horas en el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo.

- Ya no es raro ver a mujeres en consejos de administración de grandes empresas. Las que han ido abriendo camino en diversos ámbitos, ¿han tenido que encontrarse con caras de sorpresa?

-Sin duda, las pioneras en alcanzar máximos puestos de dirección tuvieron que hacer frente y superar numerosas resistencias hasta llegar a ese nivel directivo; pero creo que a día de hoy, afortunadamente, las tornas han cambiado. Nos encontramos en un contexto más igualitario en el que, la clave determinante para asumir esas responsabilidades es el mérito personal; criterio siempre más enriquecedor para una empresa. Por resumir, diría que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero no podemos parar, todavía queda camino por recorrer.

- ¿Qué aporta la mujer al mundo de la economía y de las finanzas?

-La mujer siempre ha estado presente, con más o menos protagonismo, en estos ámbitos; no en las posiciones de liderazgo, que, a lo largo de la historia, estuvieron ocupadas (por no decir acaparadas) por hombres. A resultas de esta situación, la gestión habitual de liderazgo, de dirección, se caracterizaba eminentemente por rasgos masculinos. Hoy en día, en un mundo más complejo, el liderazgo requiere esas aportaciones y sensibilidades que acompañan a las mujeres: colaboración, empatía, consenso...

- -A lo largo de su carrera ha tenido puestos de responsabilidad en diferentes puntos de España. ¿Cómo lo ha compaginado con su vida personal?

-En primer lugar, cuando tienes claro que quieres participar en un proyecto y crecer en él, no hay obstáculos que vencer; o, al menos, no lo sientes de esa manera. En el plano personal necesitas, por supuesto, apoyo emocional. En mi caso siempre me lo ha prestado mi pareja y, como no, el respaldo de mis padres. Fueron muchos días fuera de casa y ellos se convirtieron en un pilar imprescindible para la familia.

- Estuvo en el área de auditoría, donde desempeñó numerosas funciones hasta recalar, en 2016, en Galicia. ¿Cómo vivió su paso de Control de Negocio a directora de Recursos Humanos y Organización de CaixaBank?

-Ahora que mencionas mi etapa en auditoría, recuerdo que, cuando entré hace veinte años en el área, éramos, en un grupo de cien personas, tan solo dos mujeres. Hoy la realidad en el banco es, en todos los departamentos, bien diferente y más diversa. Pues, al dejar atrás auditoria, abandoné no una zona de confort, pero sí un terreno que dominaba plenamente para aterrizar en un proyecto nuevo, motivador y, también hay que decirlo, tremendamente exigente. Pero te diré que trabajar en el ámbito de las relaciones personales me parece realmente fascinante y enriquecedor. De mis anteriores responsabilidades, por cierto, me traje una experiencia de gestión de equipos, tanto físicos como virtuales, que me está resultando muy útil en esta nueva etapa.

- ¿Qué retos supone responsabilizarse de una plantilla en un proceso de transformación como el que está viviendo el sector financiero y cómo se afrontan?

-Estamos en un sector tremendamente competitivo que, efectivamente, atraviesa una profunda transformación motivada por cambios regulatorios, tecnológicos y por la propia demanda de nuestros clientes. Afrontamos todos estos retos con una consigna clara: "Las personas, lo primero". Lo que implica hacer crecer a nuestros equipos y ayudarles a desarrollarse. Mi responsabilidad como directora de Recursos Humanos y Organización consiste en estar cerca de las setecientos cincuenta personas que integran CaixaBank en Galicia y acompañarles en esta evolución.

- ¿Cree que se debería impulsar la paridad en puestos de dirección, también en empresas privadas?

-Cada vez hay más mujeres que sobresalen por su formación, por su preparación académica, por su trayectoria de trabajo y por su experiencia de gestión. Por méritos propios, estas mujeres están más y más presentes en todos los niveles de dirección.

- ¿Ha sentido que las mujeres deben de esforzarse el doble para alcanzar la misma meta que un hombre?

-Reconozco que durante mucho tiempo ha sido así. Al menos este es mi recuerdo, en determinados momentos, después de cerca de veinticinco años de carrera profesional. En mi caso particular, creo que este sobresfuerzo se dio cuando fui madre. En ese momento, mi nivel de exigencia, tanto profesional como familiar, me obligó a una dedicación mayor para poder conciliar ambos apartados.

- CaixaBank ha implementado sus planes de igualdad. He leído que, a través de su programa "Wengage" desarrolla planes de mentoring femenino, mediante los que directivas de la entidad asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera profesional. ¿Tienen datos sobre la aplicación real de esta iniciativa?

-Wengange es un programa que incluye tanto acciones internas, dirigidas a incrementar el número y la visibilidad de las mujeres en posiciones directivas en CaixaBank, como externas. Es una de nuestras principales palancas para dar forma a nuestro compromiso de asumir la diversidad interna y también una herramienta para acompañar a la sociedad y ayudarla a asumir la igualdad de oportunidades y el valor de la pluralidad. Los planes de mentoring que mencionas entran dentro del primer objetivo.

- Otro reconocimiento es el "Premio Mujer Empresaria", que representa a España en la conferencia International Women's Entrepreneurial Challenge. ¿Cree que da visibilidad?

-Desde luego, porque reconoce el talento femenino, lo destaca y pone en valor. Me parece un proyecto que aporta luz, dentro del mundo empresarial, a la realidad de la mujer emprendedora. En Galicia hemos premiado este año a Emma Lustres, de la productora "Vaca Films", y el año pasado a Mamen Quintas, de "Ficción Producciones". Hay un talento desbordante en el audiovisual en Galicia, como también en otros sectores, que hemos querido realzar.