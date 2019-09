María Delgado Roel: "Fuera de España aún es llamativo encontrar cirujanas"

Vigo se prepara para una nueva edición de eWoman, que se desarrollará el próximo jueves día 26 en el Círculo de Empresarios en Vigo. Entre las mujeres expertas que hablarán de su carrera se encuentra la doctora María Delgado Roel. Nacida en 1980 en O Barco de Valdeorras (Ourense), estudió en la Universidad de Navarra. Trabaja como cirujana torácica en el Hospital Vithas Fátima de Vigo y es adjunta del servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

-En el año 2017 y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres médicas colegiadas superaron en cifra a los hombres médicos. Ahora, sí se habla de una feminización de la Medicina en España. ¿Cómo ve usted el salto?

-Cuando yo estaba en la facultad se notaba que, respecto a años anteriores, el número de estudiantes femeninas era más numeroso. Bien es cierto que depende de las especialidades. Las quirúrgicas aún siguen siendo un territorio donde predominan más los hombres donde queda mucho trabajo por hacer.

-Me ha llamado la atención otro dato, que el paro en su sector es mayor en las mujeres que en los hombres. Incluso he leído que a las mujeres recién licenciadas les cuesta más encontrar trabajo.

-En mi caso, la verdad, yo no he tenido ningún problema para encontrar trabajo. De hecho, acabé la residencia y ya me contrataron inmediatamente; pero sí que hay determinadas especialidades en las que es más difícil encontrar empleo al terminar la formación. A veces, también incide (en los datos de paro) la conciliación familiar. Hay mujeres que se quedan embarazadas en el último año de residencia y, aunque parezca mentira, hay gente que ha perdido un contrato por esa situación.

-Usted no tiene hijos aún, pero ¿qué cree que se puede hacer para mejorar la conciliación familiar?

-Hay dos cosas que serían prácticas Una, facilitar el tema de los horarios, sobre todo, las guardias. En el sistema sanitario público, las guardias son un derecho y una obligación. Quizás, el estar exento de hacer guardias mientras tus hijos son pequeños sería una solución. Por otra parte, en los hospitales aquí en Galicia -al menos en los que yo conozco- no hay guarderías dentro. Sería supercómodo tenerlas para que pudieses seguir realizando tu trabajo cotidianamente. Hay que pensar que hay bastantes casos en los que la madre y el padre son médicos, pudiendo estar de guardia los dos a la vez.

-Supongo que esos problemas de conciliación también pueden frenar el ocupar puestos de dirección. Según publicaciones especializadas, sólo el 20% de estos están ocupados por mujeres en su sector.

-Sí, desde luego, eso debería ser algo que debería cambiar porque estamos muy capacitadas para ser jefas. Muchas veces, creo que aún persiste la idea de que, en una pareja con hijos, si alguien se debe sacrificar profesionalmente, tiene que ser la mujer, no sé por qué.

-Redacción Médica informa de que la brecha salarial existe entre médicos: ellos cobran un 27% más que ellas.

-En el sector público, para nada es así; y en el privado, tampoco, salvo que tengas un cargo. Los salarios son los mismos, pero van ligados al número de guardias que puedas hacer, a actividades extra en las que puedas participar.

-¿Tuvo muy claro desde pequeña que quería ser médica?

-Sí, lo tuve muy claro. Tenía el objetivo de que quería ser cirujana y estoy muy contenta y gratificada con mi trabajo.

- En algún momento, ¿ha sentido que estaba en terreno de hombres y se ha amilanado?

-No me amilané pero sí he sentido el estar en un terreno de hombres, sobre todo cuando empecé con experiencias en el extranjero como congresos. Me ha pasado el ser la única mujer ponente en sesiones internacionales. En algún viaje para ver otros hospitales en el extranjero, ya de entrada, me preguntaron si era enfermera; no me preguntaban cuál era mi especialidad. Fuera de España es muy llamativo. Aquí, poco a poco hay más mujeres en la cirugía. Las diferencias fuera de España son más llamativas.