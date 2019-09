Un foro para reflexionar y compartir

En un día y medio se lanzaron desde los micrófonos de las salas del Auditorio Mar de Vigo miles de mensajes sobre el presente y el futuro de la educación, de la mano de 14 expertos que ayudaron a pensar a los docentes, futuros maestros, orientadores, pedagogos, padres y madres que asistieron este fin de semana al III Foro de Educación Faro Impulsa. Los docentes pillaron notas de aquellas teorías o ideas que incorporarán a su bagaje profesional; muchos de ellos aseguraron que intentarán aplicar algo de lo aprendido en su día a día en las aulas. Hubo risas, hubo bailes y canciones y fotografías conjuntas. La tercera edición de este congreso educativo líder en Galicia que cada año organiza FARO se convirtió en un espacio para reflexionar y compartir.

Muchos de los docentes que asistieron al congreso ya habían acudido en las anteriores ediciones. Otros se ponían cara por primera vez. Después de charlas sobre Neuroeducación, Inteligencia Psicoafectiva o Teorías sobre Educación Diferenciada y Altas Capacidades, el momento del descanso para el café era de lo más esperado: para retomar fuerzas, saludarse, hablar y compartir, tranquilamente. Los asistentes que se conocían aprovecharon este momento para charlar de sus experiencias, contarse los proyectos en los que trabajan este curso, intercambiar planes de centro o comentar qué conferencia les había gustado más.

Ideas como la necesidad de situar al alumno en el centro del proceso, de trabajar el vínculo y la conexión, de evitar el estrés en el niño o el adolescente para que pueda aprender o utilizar la emoción y el movimiento para un aprendizaje profundo quedaron claras a lo largo de este III foro, en el que se lanzaron al aire globos rojos en un ejercicio de creatividad, se cantaron canciones africanas para estimular las funciones ejecutivas a través de la neuromotricidad o se practicaron las emociones básicas en primera persona para después poder enseñarlas en clase.

La experta en Neuroeducación Anna Forés, que cautivó al público con su charla (la primera de la jornada del sábado), aseguró que la educación debe caminar hacia: "trabajar la perseverancia, la constancia, la imaginación y la creatividad", teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y el que viene. Control de la incertidumbre: "preparar a los niños y niñas para lo inesperado". También recomendó enseñar a los pequeños a ir ligeros de equipaje y a fundirse con la naturaleza. Eva Millet, periodista y divulgadora sobre la sobreprotección en la crianza de los hijos e hijas, destacó la importancia de "la colaboración entre padres y escuela". "Ya hay colaboración pero creo que tienen que estar más involucrados", afirmó Millet.

Para Javier Tourón, otro de los protagonistas de las principales conferencias de esta edición del foro educativo, el camino pasa por "un modelo personalizado, que ponga al alumno en el centro y al profesor como un ayudante eficaz". Tourón, natural de Vigo y vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), bromeó en algún momento de su charla sobre el carácter gallego. "No es cierto eso de que es difícil saber si un gallego sube o baja. Yo lo sé perfectamente. Cuando responde a una pregunta con otra pregunta: ' E por qué me preguntas iso?' Realmente está ponderado si su pregunta (inicial) merece ser contestada. No infravaloremos esta inteligencia", expresó, con retranca.

En líneas generales y preguntado por los retos que se presentan en el campo educativo, Javier Romero, profesor universitario, musicólogo y divulgador del Método de Percusión Corporal BAPNE, indicó: "Somos hijos de nuestro tiempo. No podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros hace 20 o 30 años". Así de simple, y complejo al mismo tiempo, el mensaje lanzado por Romero. El conferenciante y escritor Álex Rovira empezó así su charla: "Público, un 90% mujeres, afortunadamente. El futuro es de ellas". ¿Y una idea resumen sobre los pasos de la educación en los próximos tiempos?: "Inteligencia emocional, social, psicoafectiva y trabajar la humildad, el respeto o la ternura. Además de buenos profesionales, hay que enseñarles a ser buenas personas y ciudadanos", proclamó.