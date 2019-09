Anna Forés: "Que nadie nos mate las ganas de transformar la educación"

"Es muy común decir a los adolescentes, a los jóvenes pensando en el futuro: ¡lo vais a tener fatal! Y se dice incluso con amor, sin mala intención. ¡Ojo con las palabras y con el mensaje! ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienen que tirar la toalla con 18 años? ¡Cuidado con quitarle la esperanza a nuestros chicos y chicas!". Anna Forés, especialista en Neuroeducación y Neurodidáctica, centró su charla de ayer en el foro educativo de FARO en educar en tiempos complejos y en cómo generar posibilidades desde la escuela. Y fue muy gráfica a la hora de desmontar estereotipos o ideas preconcebidas; giros que, en época de cambio, como la actual, contribuyen a creer en una visión de futuro más optimista. "En un programa para impulsar lo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las niñas, por dar un ejemplo que yo misma he comprobado, estas son capaces de detectar un problema real, buscarle una solución y crear una app. Y lo hacen en doce semanas. ¿Y si todos nosotros hiciéramos eso? Niñas que no saben programar y logran crear una aplicación que soluciona un problema concreto en tres meses", expresó Forés.

"¿Qué pasa si un alumno tiene miedo?", preguntó la experta en Neurociencia. "Se bloquea", contestó el público. "El estrés es malo para aprender. Si en clase tenemos alumnos estresados no están para aprender, están para sobrevivir", advirtió Forés. En la batería de ejemplos y conceptos que manejó a lo largo de la charla, Anna transmitió a los docentes que hay que saber "hacia dónde vamos en Neuroeducación". "Que si ahora ABP, ahora gamificación, ahora... Hay que tener claro el porqué o el para qué y mantener un sentido. Porque si no es así, si no tenemos claro el objetivo, nos perdemos entre tanta metodología", añadió la experta. Y proclamó: "Ahora bien, si en este momento estamos preocupados por la educación, mantengamos esas ganas de transformarla, que nadie nos las mate". Hablando sobre el contexto actual, Forés indicó que en este se unen varias características: "volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad". "Si esto es así, ¿cómo educamos? Para un mañana en el que no sabemos qué trabajos habrá. Pues necesitamos visión e imaginación. Críos creadores que puedan imaginar el futuro. Críos muy flexibles, hay que enseñarles a ser flexibles y que sepan buscar soluciones a las cosas. ¿Cómo aprenden los pilotos, los cirujanos? Con simuladores, ¿verdad? Imaginando. Hay que fomentar la imaginación", describió Forés.

También tuvo en cuenta otro concepto para ella muy importante: "es más necesario que nunca compartir". "Una de las cosas que más importa en el aprendizaje es la cooperación entre profesores. No vale que les animemos al trabajo en equipo, a colaborar, a compartir si nosotros, como docentes, no lo hacemos. Si lo ven, lo creen", afirmó.

"Y otra cosa muy importante: la conexión. Los chicos y chicas abandonan cuando no hay conexión. Quiero decir, es más fácil abandonar si no hay vínculo. ¿Y cómo trabajamos el vínculo? Dando apoyo, escuchando, siendo partícipes. ¿Cuántos chicos pasan invisibles por las aulas? Hay que evitar que el alumno tenga miedo y opte por estar callado en clase o muestre su disconformidad de otra forma. Ese es nuestro poder: esa mirada amable para descubrir lo que llevan dentro y que está encerrado: hay que hacerlo emerger", describió Forés, autora de libros como "La resiliencia: crecer desde la adversidad" (junto al profesor Jordi Grané); "Descubrir la neurodidáctica: aprender desde, en y para la vida" (con Marta Ligioiz) o "Los patitos feos y los cisnes negros" (también con Grané).