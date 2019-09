Coque Malla traerá su "Revolución" al Mar de Vigo

De la tranquilidad de su anterior concierto en Vigo, con piano y cuarteto de cuerda, a la "Revolución". Así se llama la nueva gira de Coque Malla, que recalará en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 13 de diciembre, viernes, a las 21.00 horas. Las entradas ya están a la venta en el portal Eventbrite y cuestan entre 20 y 30 euros más comisiones.

El que fuera líder de los Ronaldos define esta nueva gira como "la más apetecible y gustosa que he tenido por delante jamás. Ciudades que amo y donde he sido muy feliz tocando durante todos estos años, y recintos en los que nunca he tocado y con los que se me pone la carne de gallina sólo de imaginarme subido a sus escenarios".

Ciertamente el Auditorio Mar de Vigo no está entre los recintos en los que nunca ha tocado. Sin ir más lejos, el pasado 26 de octubre actuó allí con todas las entradas vendidas. Fue con su gira "Irrepetible", precedida por el éxito de la emotiva balada "Me dejó marchar", cantada a dúo con Iván Ferreiro.

Y el pasado 13 de agosto Coque Malla no faltó a su tradicional cita veraniega con el Náutico de San Vicente, donde ofreció una actuación acústica con Andreu Buenafuente y el músico vigués Pablo Novoa -ex Golpes Bajos y habitual de las bandas de Malla e Iván Ferreiro- entre el público.

Esta vez el cantante y actor madrileño vendrá a presentar un nuevo trabajo, "¿Revolución?". Se trata, según fuentes del Auditorio Mar de Vigo, de "una nueva propuesta de espectáculo y musical proyectada desde su propia imagen, con tintes más radicales, para un trabajo más reflexivo y en el que da un paso adelante en el simbolismo poético que ya marcaba muchas de sus canciones".

Para defender este nuevo álbum, que se publicará en octubre, Coque Malla se ha rapado el pelo para ofrecer una imagen más radical y "revolucionaria".