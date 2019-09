Un documental recordará los diez años del proyecto DisCamino y sus "héroes"

En el año 2009, el policía local Javier Pitillas y Gerardo González arrancaban un sueño: conseguir que el segundo, sordo-ciego, hiciese el Camino de Santiago en bicicleta adaptada. El culminar la hazaña supondría un antes y después en sus vidas pero también para la de Víctor Bello que registró visualmente el reto para realizar un documental. Tras este, le proseguirían otros con otras hazañas por rutas y otros protagonistas. Ahora, DisCamino, como se denomina el proyecto y asociación, cumple diez años y Bello prepara un documental que certifique sus logros.

"Espero estrenar hacia finales de año, aún estoy haciendo entrevistas", apunta el director Víctor Bello que cuenta con la aportación también de su hijo, Alberto Bello. El realizador defiende el proyecto porque, con él, "la sociedad se da cuenta de que la gente con discapacidad no es un mueble, es normal y quiere hacer cosas".

Por duro y dificíl que cueste creer, en el documental hay voces que lamentan cómo, al llegar a un local de restauración una persona con discapacidad y en silla de ruedas hay gente que la mira como si molestara. "Son miradas que hieren la sensibilidad", subraya Víctor Bello.

Este realizador recalca que "a mí, Gerardo, me cambió la vida. Me impactó lo que hacía. Yo era un tipo que no conocía la discapacidad. Seguir lo que hace él y las otras personas de DisCamino me llena. Para mí, Javier (Pitillas) y Gerardo son héroes".

Aquella peregrinación primera de Roncesvalles a Compostela fue plasmada por la productora Beloke en el documental "El Camino de los Sentidos", patrocinado por Xacobeo 2010, y "que fue aplaudido por miles de personas a ambos lados del charco y reconocido en el Festival de Ourense 2011. Todavía hoy puede visionarse en la Ciudad da Cultura de Galicia", señala la productora audiovisual.

Después llegaron otras tres obras más ya que cuando Gerardo llegó a O Obradoiro tras pedalear con ganas y venciendo las limitaciones, le dijo a Pitillas que "quería que más gente como él tuviera esa oportunidad". Y así fue. De esa manera, nació DisCamino.

Gente como Juan Sebastián, Roberto, Antonio, Julio y Nico, Maxi, David Gil o Diana, entre otros, consiguieron realizar el Camino de Santiago desde Roncesvalles, Finisterre, el Camino Portugués o el Camino de la Plata.

Hoy en día, esta asociación acumula diferentes distinciones, incluidas medallas al mérito de la Casa Real española, o la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia además del reconocimiento de Vigués Distinguido del Concello de Vigo.

Aunque lo más llamativo es la peregrinación, el proyecto hay que considerarlo en toda su dimensión, ya que los participantes deben prepararse y superar las barreras día tras día del año con entrenamientos.

En la actualidad, DisCamino cuenta con 61 copilotos, personas con algún problema de movilidad o autonomía que pedalean en una bicicleta adaptada; además de 39 pilotos. Estos últimos ayudan a los anteriores a lograr su sueño.