El Revoltallo abre el telón en Valladares

| La gran cita de la música emergente en Vigo, el festival Revoltallo, arrancó ayer en la Carballeira do Pedregal de Valladares con el concierto de The Rapants, que puso en marcha un lento goteo de espectadores que aplaudieron las actuaciones de Collón de Lola, Liska, Los Jinetes del Trópico y Lisdexia. Hoy subirán al escenario Sniff and Crash, The Skarnivals, A polémica banda dos Bechuchos, D'Esmorga y Demencia Sonora. Lo harán tras una tarde de actividades para los más pequeños, que disfrutarán el payaso Tururú y los malabares de RenaRenato a partir de las 17.30.