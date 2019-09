Luz Mendoza: "La gente como Trump solo piensa en proteger su dinero y terrenos"

"Somos una familia". Es la carta de presentación que Luz Mendoza realiza de su grupo Y la bamba que hoy iluminará y llenará de energía el Museo do Mar de Vigo dentro de la segunda edición del Festival Sinsal SON Estrella Galicia para este enclave.

Ayer, en ruta desde Madrid, Luz Mendoza -compositora, cantante y muchas otras cosas más de Y la bamba- charlaba con FARO sobre todo de las "raíces", de cómo unen a gente, cómo invitan a crear y cómo moldean una vida.

Se evidencia en su último disco, "Mujeres", el quinto del grupo de esta chicana del sur de Oregón con raíces mexicanas que se mueve entre el indie pop y el folk americano con toques aztecas, lejos, muy lejos de propuestas como Lila Downs, Jenny and the Mexicats, Molotov o Calexico.

Mendoza recalca que, a Y la bamba, lo mueve la "energía y amistad" que provienen de "esa raíz" común de sus integrantes.

"Hemos trabajado mucho este año y traemos (a Sinsal) una oferta musical honesta y transparente. Somos cuatro en el escenario, hay mucho ritmo y las canciones hablan de mi familia y todo eso".

En el caso del disco "Mujeres", la canción que le da nombre señala lo cuan "poderosas" que son. Es inevitable preguntar a Mendoza por el contraste entre el enorme poder personal y el social que lo pisa.

"De donde yo vengo, Estados Unidos, la mayoría de los hombres tienen un pensamiento que dificulta que se nos escuche a nosotras. Esto, explica, me ha afectado toda mi vida y he escrito sobre ello. A veces, lo he escrito literalmente y otras veces en forma de poesía porque la gente no quiere escuchar" ciertas cosas de forma directa.

En el pensamiento, siempre "su madre" y las mujeres de su generación así como de otras anteriores que han tenido las cosas mucho, mucho más difíciles.

Pero hay otro tema de fondo que mueve también los hilos de su composición y del que habla en esta entrevista: "Lo que urge expresar trata de mi cultura siendo mexicana, de mis raíces. Me siento privilegiada porque hay personas que no han tenido la suerte de decir 'yo soy mujer' o 'yo soy mexicana, escúchame'".

El hambre de los ricos

Desmenuzando su menú de intenciones, hay que pararse en un verso incluido en el último disco que dice: "los ricos llevan mucha hambre". "Oh my God", exclama al preguntarle por él. "Estoy hablando de Trump. Lo que pasa es que los ricos son pobres y los pobres son ricos. Los pobres sin tener nada tienen mucho más en lo espiritual. Pienso desde la perspectiva y la inteligencia emocional que viene de la gente que lucha para sobrevivir. Los pobres son ricos de corazón, mientras los ricos, la gente como Trump, solo piensan en aprovecharse de los demás, proteger su dinero y sus terrenos. Mi papá y mi mamá sobreviven con la cultura, con la comunidad y con las raíces; tienen a su familia. Tienen tristeza y felicidad pero saben cómo echarle ganas", defiende.

Precisamente, el peso de la familia hace que en el último disco haya un tema inusual y exquisito, "16", dedicado a un primo-hermano. "Lo escribí porque tenía un primo-hermano que murió hace dos años. Fui a su funeral y me pegó bien fuerte, me afectó mucho. La manera en la que se fue fue horrible; pienso mucho en la trama ancestral. Siento la sangre y la siento aquí en España. Estoy tratando la gente aquí pensando 'yo también llevo la misma sangre'. Estoy muy sensible con esto. Es muy complicado, como un rompecabezas", reflexiona.

Dos guitarras, batería y bajo son las sonoridades instrumentísticas que aderezarán en el concierto con Sinsal, guiadas por las voces de los cuatro integrantes de la banda, que tendrá en Vigo, el primer concierto de su carrera de 11 años en escenario europeo.

Por supuesto, los temas de su último álbum en el mercado serán los que pesen más en el repertorio, aunque tamién recordarán los otros cuatro trabajos e incluso adelantarán canciones del EP ( extended play) que saldrá a la venta el día 20 de este mes y que llevará el título de "Entre los dos".

Este, explicó Mendoza, es una "continuación de 'Mujeres'" y fue compuesto en Guadalajara, México, a donde se ha ido a vivir para "conocer" a sus raíces. El mundo sonoro de Y la bamba se podrá escuchar hoy a las 23.15 horas en el Festival Sinsal del Museo do Mar de Galicia en Vigo con las entradas a 25 euros para adultos y 5 euros para menores.

El primer directo será a las 19.00 horas con Mary Lattimore; a las 20.00 Iko Cuyagua; a las 20.30 la obra de la ESAD y el Conservatorio Superior sobre Verne; a las 21.00 horas FAIA; a las diez Rocío Márquez y a las 00.30 horas Lady Lykez. El domingo prosigue el festival con directos y talleres para niños, todo gratuito.