Facua carga contra la Junta por la gestión de la listeriosis

La organización de consumidores Facua ha reclamado a la Junta de Andalucía que aclare cuantas veces ha inspeccionado la Consejería de Salud a la empresa Magrudis, señalada como responsable del brote de listeriosis decretado el pasado 15 de agosto, así como qué nivel de peligrosidad tenía esta mercantil.

En conferencia de prensa, el portavoz de la Facua, Rubén Sánchez, ha pedido a la Junta que aclare "cuantas veces ha inspeccionado a la empresa, en los distintos gobiernos autonómicos", así como "qué nivel de peligrosidad tenía, A, B o C, que implica que se la revise cada seis, doce o dieciocho meses".

Además, ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, actúa en este asunto "con imagen de autosuficiencia y falta de cuidado, diciéndonos que no remamos todos en la misma dirección, como si él supiera cuál es la dirección en la que remar con la cantidad de errores que ha cometido". "Consideramos que la dirección en la que hay que remar es aquella que permita mayor nivel de protección de la salud, rapidez, transparencia e información veraz", ha dicho. Así, "tras haber demorado injustificadamente la información sobre la alerta de Magrudis, la Junta lanzó datos que no eran correctos, como que ya no había productos en el mercado, e incluso escandalosamente falsos, como que la contaminación cruzada es imposible", ha dicho.

Por otra parte, ha criticado que la página web de "Sabores de Paterna" "no informa de la alerta alimentaria decretada por la Consejería de Salud andaluza tras detectar listeria en su carne mechada", y ha señalado que "es otra empresa dando ejemplo de cómo no hay que actuar en una crisis de este calado", ya que "se salta la Ley de Seguridad Alimentaria, que establece en su artículo 9.2 que cualquier fabricante, productor, transformador, importador o distribuidor informará de forma efectiva y precisa a los consumidores".