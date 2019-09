"Lo difícil es lograr la voluntad de las personas para hacerlo"

- ¿Es urgente resolver el tema de las altas capacidades en el día a día de las aulas?

-Tenemos una exigencia imperiosa de identificar el potencial de los escolares en todas las escuelas de manera sistemática.

- ¿Se puede hacer tal y como está estructurado el sistema educativo en la actualidad?

-Sí, es posible. Además, no es complejo, no es difícil. Lo que es difícil es conseguir la voluntad de las personas para hacerlo. Ahora mismo se establecen los objetivos de final de primaria, perfecto. Pero cuando tú demuestres que un niño ha adquirido esos objetivos y competencias, que ha sido capaz de hacerlo en lugar de en seis años en tres... hay que conseguir un sistema que le permita avanzar a los niños tanto como su capacidad le permita. Y llegar más lejos. Y los profesores han de tener un mínimo de formación. Es el reto ante el que estamos y es perfectamente posible. Yo tengo muchos contactos en Estados Unidos y lo están haciendo. No es difícil pero tampoco podemos cargar todo sobre la administración. Yo apelo mucho a los agentes sociales, que deben tomarse seriamente esta tarea.