Un proyecto del CSIC de Galicia sobre el África medieval recibe una beca europea

Cuatro investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtenido una ayuda de la convocatoria Starting Grant del European Research Council (ERC) correspondiente al año 2019 para un proyecto sobre la construcción de estados medievales en el Cuerno de África. Entre ellos, se encuentra Jorge de Torres Rodríguez, quien desarrollará la investigación en un centro del CSIC en Galicia, el Instituto de Ciencias del Patrimonio, con sede en Santiago de Compostela. Según ha informado el CSIC, esta es la primera vez que Galicia recibe una Starting Grant (StG) en ciencias sociales y humanas y también la primera vez que un centro del CSIC en Galicia obtiene esta ayuda.

La concesión de la StG, dotada con una financiación de 1,5 millones de euros, "es un hito y un aliciente", para los investigadores, tal y como resalta Antonio De Ron, delegado institucional del CSIC en Galicia. De Ron considera que el logro de este prestigioso reconocimiento "demuestra la gran labor que se está realizandodesde los centros" en Galicia. En la misma línea, Felipe Criado Boado, director del Incipit, ha afirmado que este proyecto es "muy importante" porque refuerza este centro como "una de las entidades de referencia en la investigación africanista". "Además, se trata un ejemplo soberbio de la investigación que hace nuestro instituto", añade. El Instituto de Ciencias del Patrimonio tiene proyectos de campo vivos en Somalilandia, Etiopía, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Mongolia y Escocia, además de los que realiza en Galicia y España.

'StateHorn: Pathways to Statehood: Authority, Legitimacy and Social Diversity in the Horn of Africa (11th-16th centuries)', es el título del proyecto que ha recibido la Starting Grant, y tiene como objetivo analizar las razones del éxito de los estados medievales del Cuerno de África, en contraste con los problemas de los estados contemporáneos en la región.

Para ello, se utilizará una metodología interdisciplinar en la que destaca ante todo la Arqueología. "Se pretende no sólo documentar arqueológicamente las razones y estrategias que hicieron estables a los estados del Cuerno de África en el pasado, sino extraer lecciones que puedan ayudar a gestionar mejor los problemas de una de las regiones más convulsas del mundo", explica Jorge de Torres Rodríguez.