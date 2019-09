Estados Unidos lanza un aviso sanitario por el uso de cigarros electrónicos

La supuesta inocuidad para la salud de los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo es cada vez más cuestionada. La alerta la subraya la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ante recientes casos de enfermedad respiratoria desconocida registrados en los Estados Unidos. "El vínculo común parece ser la inhalación a través de cigarrillos electrónicos", señala la entidad española.

Las autoridades sanitarias norteamericanas han lanzado un aviso sanitario que recomienda no comprar productos de cigarrillos electrónicos o similares en la calle, es decir, fuera de los canales reglamentarios; y evitar añadirles sustancias no facilitadas por los fabricantes. Además, recalca que el cigarrillo electrónico no debe ser usado por menores, jóvenes adultos, mujeres embarazadas y adultos que no hayan fumado tabaco antes.

Este aviso, con el que coinciden los neumólogos españoles de la SEPAR, se incluye e un comunicado de la FDA (Food and Drug Administration, del Gobierno americano) en el que explicaba que estaba -junto a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU- investigando "los incidentes de enfermedad respiratoria asociados al uso de los e-cigarros (cigarros electrónicos)".

En dicho aviso, la FDA reconocía "su profunda tristeza" tras conocer a finales de agosto de la muerte de un adulto en Illinois hospitalizado con enfermedad respiratoria tras el uso de un producto de cigarrillos electrónicos.

Hasta agosto, han contabilizado 215 casos de esta dolencia -entre pacientes de 17 y 38 años de edad- registrados en 25 estados de EE UU. "En muchos casos, señala la FDA, los pacientes reportaron el comienzo de los síntomas de forma gradual, incluyendo dificultad para respirar y/o dolor en el pecho antes de la hospitalización".

Algunos pacientes incluso tuvieron dolencia gastrointestinal moderada con vómitos y diarrea, fiebre o fatiga. En determinados casos, reconocieron haber inhalado recientemente en su e-cigarro tetrahydrocannabinol (THC), el principal constituyente psicoactivo del cannabis