Ortega Cano y Gloria Camila recordarán a Rocío Jurado en "Mi casa es la tuya"

"Mi casa es la tuya" empieza con una temporada nueva y ya se ha anunciado que los primeros que estarán con Bertín Osborne será José Ortega Cano y su hija, Gloria Camila. Además, en la promoción también hemos podido ver a la mujer del torero, Ana María Aldón. Lo cierto es que se trata de la primera vez que el diestro se sienta en televisión y trata la vida de la que fue su primera mujer, Rocío Jurado. Le hemos visto en numerosas ocasiones hablar en muchos reportajes que se han hecho de la vida de la más grande pero nunca antes tocar a fondo, temas y acontecimientos que vivió de cerca.

Aunque el programa está grabado con anterioridad, Gloria Camila también es una de las protagonistas de esta entrevista. La hija de Ortega Cano y de Rocío Jurado no ha pasado por su mejor verano, ya que recordemos que su ruptura con Kiko Jiménez ha sido una de las noticias bomba de estos meses y no se ha dejado de hablar de ella, aunque con una diferencia, ella no ha hecho ninguna declaración al respecto. No sabemos si aprovechará la visita de Bertín Osborne para hablar sobre cómo está.

Ana María Aldón, mujer del torero, también estará en la entrevista y podremos conocerla más a fondo ya que siempre se ha mantenido en un segundo plano y ha dejado todo el protagonismo a su marido, Ortega Cano. Lo cierto es que mucho se habló de ella cuando empezó una relación sentimental con el diestro y siempre se creyó que hablaría tarde o temprano de los entresijos de esa familia, pero con el paso del tiempo ha demostrado ser discreta y estar completamente enamorada del padre de su hijo.

Telecinco también adelantó que otro de los invitados que pasarán próximamente por "Mi casa es la tuya" será Miguel Ángel Revilla, actual presidente del gobierno de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista.