Alarma entre neumólogos españoles ante la alerta de Estados Unidos por los cigarros electrónicos

La supuesta inocuidad para la salud de los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo es cada vez más cuestionada. La alerta la subraya la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ante recientes casos de enfermedad respiratoria desconocida registrados en los Estados Unidos."El vínculo común parece ser la inhalación a través de cigarrillos electrónicos", señala la entidad española.

El nuevo aviso de la SEPAR surge de un comunicado reciente lanzado por la FDA (Food and Drug Administration) en el que explicaba que estaba -junto a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU- investigando "los incidentes de enfermedad respiratoria severa asociados al uso de los e-cigarros (cigarros electrónicos)".

En dicho aviso, la propia FDA reconocía sentirse "profundamente triste" ante el conocimiento a finales de agosto de la muerte de un adulto en Illinois que había sido hospitalizado con enfermedad respiratoria severa tras el uso de un producto de cigarrillos electrónicos".

No era para menos, a la altura del pasado 27 de agosto, un total de 215 casos de enfermedad -entre pacientes de 17 y 38 años de edad- habían sido registrados en 25 estados de EEUU. "En muchos casos, señala la FDA, los pacientes reportaron el comienzo de los síntomas de forma gradual, incluyendo dificultad para respirar y/o dolor en el pecho antes de la hospitalización".

Algunos pacientes incluso tuvieron dolencia gastrointestinal moderada con vómitos y diarrea, fiebre o fatiga. En algunos casos, además, reconocieron haber inhalado recientemente tetrahydrocannabinol (THC) en su e-cigarro. De momento, las autoridades sanitarias norteamericanas están analizando muestras de productos incluidos para la inhalación en cigarrillos electrónicos. Hasta obtener resultados en la investigación, la FDA recalca que "es importante facilitar a los consumidores información necesaria para ayudarles a protegerse a ellos mismos y sus seres queridos".

Por todo ello, lanzó un aviso sanitario con recomendaciones. Son las siguientes:

1. No comprar productos de cigarrillos electrónicos o similares en la calle, es decir, fuera de los canales reglamentarios.

2. No modificar los productos del cigarrillo electrónico y no añadir sustancias adicionales que no hayan sido facilitadas por los fabricantes.

3. El cigarrillo electrónico no debe ser usado por menores, jóvenes adultos, mujeres embarazadas y adultos que actualmente no consuman tabaco.

4. En el caso de usar cigarrillo electrónico, hay que controlar la aparición de síntomas como tos, disminución de la respiración o dolor en el pecho y requerir rápida atención médica en caso de tener problemas con la salud a raíz de la inhalación.

Ahora, la FDA deberá determinar si las sustancias que se inhalan del cigarrillo electrónico o los dispositivos de vapeo autorizados son responsables de enfermedad respiratoria; o si las causantes son otras sustancias añadidas por los consumidores o si los casos de dolencias respiratorias se debieron a otras causas.

Por último, desde la SEPAR recalcan que "las sustancias que se inhalan a través del cigarrillo electrónico y los dispositivos de vapeo son tóxicas y nocivas para la salud".