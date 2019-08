O SonRías Baixas lanza o vídeo do festival e volverá a Bueu en agosto de 2020

O Festival SonRías Baixas lanzou onte o vídeo resumo da súa pasada edición e anuncia que encherá de novo Bueu de música e de festa os días 30 e 31 de xullo e 1 de agosto de 2020. A organización advirte que as primeiras entradas sairán á venda ao longo do próximo mes de setembro, cun prezo super reducido pensado para as persoas que ano tras ano confían na proposta musical e de ocio do festival.

Hai unas semanas que a XVII edición do SonRías Baixas congregou en Bueu a 22.065 persoas, que puxeron rumbo ao Destino SonRías dende toda a península, para gozar de tres días e tres noites de música, gastronomía e praia.