O festival Cantos na Maré incorpórase á marca Fest Galicia no seu 15º aniversario

O festival "Cantos na Maré", que terá lugar do 13 ao 15 de setembro, presentouse onte en Pontevedra, celebrando o seu 15º aniversario.

Esta edición contará cun dobre apoio, segundo explicou no acto o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez. Estas achegas materialízase a través das subvencións a festivais de música e da marca FEST Galicia, mediante a que se está a promover o territorio galego como destino musical con criterios de calidade, sustentabilidade e responsabilidade social.

O titular de Cultura e Turismo acompañou a cantante Uxía, directora artística do festival, e a Vítor Belho, responsable da empresa organizadora, Nordesía, no acto no que se deron a coñecer os detalles desta décimo quinta edición e no que tamén participaron Carme da Silva, concelleira de Festas de Pontevedra, e José Manuel Rey, director do Museo de Pontevedra.

Román Rodríguez felicitou o seu aniversario, incidindo na incorporación no FEST Galicia.