Zenet y el grupo Bliusvai ponen la guinda al festival Solpores do Museo

Museo do Mar. // Jose Lores

El ciclo de conciertos de Solpores do Museo 2019 llegó ayer a su fin con las actuaciones del malagueño Zenet y el grupo Bliusvai, con el vigués Rubén Fernández a la cabeza. Dos actuaciones más que peculiares para cerrar una serie de conciertos que ha sido todo un éxito para la terraza del Museo do Mar. Como es costumbre, el Solpores colgó el cartel de 'sold out' hasta para su último concierto.

Sespués de 8 años como músico profesional y otros muchos como actor, el malagueño Zenet demostró que no era un simple producto de marketing. Su sonido distinto se notó desde las primeras composiciones reflejadas en Los Mares de China.

Por otro lado, la actuación de Bliusvai fue mucho más allá de la música. Rubén Fernández, principal artífice del proyecto y, actualmente, profesor de jazz en el Mayeusis de Vigo, entiende el arte desde otra perspectiva y así lo demostró sobre el escenario.

La voz tiene todo el protagonismo y es un elemento ancestral, que construye melodías y armonías básicas. La escenografía, única, armonizó con la música, creando un panorama musical original y vanguardista, lleno de fuerza y ritmo. Un éxito total pero de estilo diferente al que se había cosechado en las anteriores performance del ciclo del Solpores do Mar 2019.