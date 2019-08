La aventura de viajar en moto

Charly Sinewan no se considera viajero sino nómada. A los diecinueve años adquirió su primera moto y en 2009 recorrió España y Marruecos con este transporte de dos ruedas. Su popularidad se produjo en 2013 cuando abrió un canal en YouTube en el que mostraba vídeos de sus aventuras en motocicleta por los cinco continentes. Ahora publica un libro, un manual para los apasionados en viajar y una recopilación de relatos personales sobre sus últimos años.

Charly Sinewan es en verdad el seudónimo de Carlos García Portal (Madrid, 1975), viajero de largas distancias en moto, aventurero y youtuber. Decidió su nombre en honor al documental "Long Way Round", de Ewan McGregor y Charley Boorman. Ayer estuvo en Vigo firmando ejemplares de "El mundo en moto con Charly Sinewan", su primer libro.

Charly acumula un número de visitas envidiable en sus vídeos en YouTube y supera los 200.000 suscriptores. Es curioso que una persona tan dedicada a las redes haga su incursión en un formato tan tradicional como el libro. En el caso de Charly esto se debe a su interés por explorar un canal del lenguaje diferente. De este modo, cuando la editorial Planeta se puso en contacto con el aventurero él aceptó: "Escribir este manual al final me servía para masticar todo lo que he hecho en moto estos últimos años", explica. Y es que después de diez años por el mundo, ha tenido poco tiempo para parar y pensar.

A diferencia de sus vídeos, este libro será una herramienta más cómoda para los interesados en saber cómo preparar viajes porque "allí está todo", asegura el autor. "A través de videos de Youtube puedes conseguir mucha información, pero esto es mucho más laborioso", indica. En este sentido, el libro tiene unos códigos QR que conducirán al lector a más información. Además, el libro no solo es un manual de cómo planificar un viaje, pues incluye también relatos en los que Charlie cuenta aspectos más personales.

La recepción del libro según el autor está siendo espectacular: "Es una especie de premio a mi trabajo durante diez años. Fui autor de un blog, y ahora lo soy de un canal de Youtube. Así que la gente que me aprecia y me sigue acude a mis presentaciones y compra el libro", reconoce.

La afición de Charlie por la moto comenzó cuando cumplió diecinueve años y compró su primera moto. Sin embargo, se considera más viajero que motociclista. "Creo que la moto es el mejor vehículo para viajar, pero lo que me motiva es el viaje", sostiene.

Charlie descubrió que podría viajar alrededor del mundo en moto cuando le regalaron el libro "Los viajes de Júpiter" de Ted Simo y que él considera la biblia de los viajeros. Ese mismo año decidió dedicarse a viajar con la consecuencia de abandonar el trabajo. Todo un riesgo. "Sí, fue un punto de inflexión en mi vida. Busqué la forma de monetizar el viaje. Al principio solo escribía y me daba mucha alergia salir en la cámara, pero me di cuenta de la necesidad de salir en redes. En 2013 di el paso de dejar todo y de dedicarme a esto", explica.

De todos los viajes realizados el que más le ha impresionado fue el primero de España a Australia. Fueron en total ocho meses. Asegura que resultó un viaje que emprendió con mucha emoción pues partía de cero.

Nunca ha habido nada que me le haya hecho replantearse su dedicación plena a esta pasión. En octubre, después de su gira promocional del libro, continuará con su ruta por América Latina. Empezó en Nueva York en 2016 y hasta el momento he recorrido EE UU (incluyendo Alaska), Canadá y Centroamérica, desembarcando en Cuba en velero. "El final me gustaría que fuera en Tierra de Fuego, si es que hay un final", opina.