Antonio Bahamonde: "España está perdiendo sus cerebros más importantes"

El matemático Antonio Bahamonde es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y preside la Sociedad Científica de Informática Española (SCIE).

- ¿Necesitamos una mayor alfabetización digital para conocer qué hay dentro de la caja negra tecnológica?

-Necesitamos una formación que nos permita avanzar, mantener nuestro puesto de trabajo, mantener la productividad y mantener nuestra empresa, en definitiva. Si no, quizás estemos abocados a desaparecer como trabajadores. Todos estos cambios van a producir la desaparición de muchos empleos. Del orden de 4 o 5 millones de aquí al 2030 en España. Y no van a ser sustituidos por cuatro o cinco millones de trabajos en Inteligencia Artificial. Hay que buscar otras ocupaciones, planificar desde el punto de vista político pues podemos tener un problema social importante. Habrá puestos de trabajo alternativos pero siempre en lugares donde se produzca riqueza. Por ejemplo se van a generar empleo para cuidar a personas mayores pero eso si tienes dinero para pagar los cuidados, si somos capaces de generar riqueza para pagarlos.

- No he escuchado a ningún político español centrar su mitin en esa transformación que se nos viene encima.

-La Sociedad Científica Informática de España y muchas más personas vinculadas al mundo de la informática estamos diciendo esto en medios de comunicación. Espero que cuaje. Tenemos que prestarle atención, es muy importante. Hay dos o tres retos para el futuro: el cambio climático y el cambio tecnológico y, seguramente, las migraciones... no quiero tampoco pontificar sobre cosas que no conozco. Pero el cambio tecnológico se está produciendo. Las tiendas que encontrábamos antes por las calles están desapareciendo y están siendo sustituidas, en el mejor de los casos, por peluquerías. Porque la peluquería es algo que aún no se puede hacer por internet.

- ¿Los autores de determinadas aplicaciones deberían ser conscientes del impacto que van a tener sus diseños? ¿Falta una reflexión ética?

-La hay. En todos los congresos de informática a los que asisto hay ponencias o charlas hablando de este tipo de cosas. Es verdad que se dicen poco más de un par de enunciados sensatos. Mi punto de vista personal es que los algoritmos en general son neutros. Lo que no es neutro son los datos de los que se nutren para producir resultados. Por ejemplo, un algoritmo que permita calcular la media de la talla de los españoles es algo realmente inocuo, nadie tiene problemas éticos con la media. Pero si se utiliza la media para discriminar a las personas que no tengan la media más dos veces la desviación estándar y entonces no contratarlos, entonces sí.

- ¿Cuánto nos queda para que se produzca la singularidad, para que las máquinas sean más inteligentes que nosotros y tomen conciencia?

-La singularidad es un concepto filosófico socialmente atractivo. Es un tema de debate interesante, pero a mí me parece que estamos muy lejos. Y además me parece que no interesa desde el punto de vista económico. Si yo fuera Google o Amazon no gastaría un euro en buscar la singularidad. Invertiría en otras cosas. Es importante que las máquinas hagan tareas y que las hagan muy bien, mejor que nosotros. Que nos sustituyan, por ejemplo, como nos sustituyen las grúas cuando tenemos levantar un peso. ¿Queremos que las grúas tengan conciencia? No veo la necesidad.

- Dígame dos o tres líneas estratégicas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

-Ya no nos llama la atención que nosotros hablemos a los dispositivos móviles y que ellos sean capaces de transcribir lo que decimos y que sean capaces de traducirlo a otro idioma o que nos hagan de traductor automático y simultáneo. No nos llama la atención porque lo damos por supuesto. Pero es algo increíble, portentoso. Otra línea es la tecnología visual, capaz de reconocer en una foto o en un vídeo quien está con una pistola o haciendo algo que no debe, o al cliente está comprando en una tienda un kilo de manzanas y a la salida se le cobran en la tarjeta de crédito. La tecnología de reconocimiento visual es fundamental para los coches autónomos. Y, por último, la tecnología médica. No hay ninguna persona capaz de asimilar 3.000 pares de bases, la descripción genética de una persona. Pero yo quiero al médico con alguien o algo al lado con capacidad de computación para eso.

- ¿Cómo ve a la ciencia española en este momento?

-Hemos sufrido mucho con la crisis y estamos sufriendo fundamentalmente por la fuga de cerebros. Un ejemplo, la Fundación BBVA da unos premios todos los años a jóvenes investigadores de la Sociedad Científica Informática Española. Una porción importante de los premiados, titulados o doctores recientes, están en el extranjero o a punto de irse al extranjero. Parte de los cerebros más importantes en los que invertimos mucho dinero y mucho esfuerzo se nos están yendo. Se nos está yendo esa gente que necesitamos para generar dinero, para que luego pueda haber prestaciones sociales. Estamos perdiendo toda esa riqueza que debería salir de la innovación y la innovación tiene que venir de los jóvenes. Los sueldos que se pagan a los especialistas en datos de las grandes empresas americanas nada más llegar rondan el millón de dólares al año. En España, juntando todos los sueldos, en la mayoría de las empresas no se llega al millón.