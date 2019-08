Alerta en 14 provincias por la "gota fría", que dejará tormentas en buena parte del país

Un total de 14 provincias estarán hoy en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por precipitaciones intensas o por tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) o "gota fría", que comenzó a enrar el domingo por Portugal y que hoy dejará cantidades importantes de precipitación y tormentas fuertes acompañadas de granizo a su paso por la península.

Según la AEMET, el riesgo por lluvias y por tormentas será importante en las provincias de Valencia, Alicante y Baleares, y el aviso por lluvias será también de color naranja en Murcia. En esas zonas se podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Murcia tendrá también riesgo (amarillo) por tormentas. Por lluvias y tormentas tendrán aviso amarillo asimismo Castellón, Tarragona, Zaragoza, Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Almería, Granada y Jaén, provincias en las que se acumularán unos 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. También destaca que hay probabilidad de chubascos y tormentas, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el entorno de la Comunidad Valenciana, Murcia y en el oeste de Baleares.

Sol y nubes en Galicia

En cuanto a Galicia, que queda fuera del paso de la "gota fría", Meteogalicia espera para hoy una situación poco definida en superficie, aunque aún con predominio de altas presiones. Así, se aguardan cielos con alternancia de nubes y claros, con más nubes cuanto más al norte, y bancos de nieblas matinales en zonas de interior. Por la tarde aumentarán las nubes de evolución en el este que podrían dar lugar fuertes lluvias, más probables en las zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios significativos. Las mínimas alcanzarán los 17º en las Rías Baixas, mientras que se esperan máximas de 28º en Pontevedra y 26º en Vigo. Asimismo, se espera que los niveles máximos no sobrepasen los 22º en A Coruña. Los vientos soplarán de componente norte, flojos en general. No se esperan grandes cambios para mañana.