Las legiones romanas cruzan el Lethes

Las tropas de Décimo Junio Bruto volvieron a cruzar el río Limia, al que los romanos llamaban Lethes o río del Olvido, en una edición de la Festa do Esquecemento que congregó a cientos de personas en la localidad ourensana de Xinzo para rememorar este episodio histórico.

Las legiones romanas consiguieron superar el río Lethes (río del Olvido) en la comarca de A Limia, a las cinco de la tarde, con Décimo Junio Bruto al frente, en una edición de la Festa do Esquecimento que reunió a cientos de personas. Los soldados no se atrevían a cruzar el cauce fluvial, atemorizados por la superstición de que quien lo hiciera perdería su memoria, por lo que no podría recordar nunca más su familia, su país ni su propia identidad. Pero el cónsul romano logró desmontar la leyenda difundida por los castreños, al pasar de una orilla a la otra, con el estandarte en la mano, y llamar a cada uno de los soldados por su nombre, para que siguieran sus pasos.

Participaron en la representación de la batalla del río del Olvido, del año 137 antes de Cristo, varias legiones procedentes de la comarca de A Limia, Lugo y de otras zonas de la geografía española, que logran cruzar el río Lethes, frente a los castreños, que intentaron impedirlo para que las legiones romanas no prosiguieran su incursión en el noroeste peninsular. La representación fue realizada por unas 800 personas, pero no llegaron a entrar todas ellas en combate.

A pesar de que intentan hacer una representación lo más ajustada posible a la realidad histórica, por lo que mucha gente se llega a emocionar, tal como reconoce Carlos Gómez, uno de los fundadores, el río Limia mantiene un caudal discreto en el período estival, tras la canalización del cauce fluvial y la desecación de la Lagoa de Antela -cubre a los soldados romanos por la cintura-, por lo que dista mucho de lo ocurrido en la batalla histórica, que libraron en una imponente extensión de terreno recubierto por agua, sobre arena y fango, en el que abundaban las nieblas, por lo que podía resultar desconcertante para los invasores.

La jornada festiva se inició con la representación de la obra teatral "As imperiais lavandeiras" en la praza Maior y se completó con el mercado, el Macellum, con animación de calle, el desfile de la legión pretoriana de Lugo, acompañada por un grupo de percusión, y la intervención los Celtiduenses.

Al mediodía, tuvo lugar el Nasciturus, la fiesta de los niños que nacieron en el último año entre fiesta y fiesta. Consiste en una especie de bautismo para los hijos de las familias que participan en la Festa do Esquecemento. Los niños van vestidos de celtas o de romanos. Un druida y un legionario les hicieron un ritual de presentación, cada uno para sus adeptos. Posteriormente, los galaicos realizaron la comida en la praza do Toural, delante de los castros y los romanos, en sus campamentos.