Talento vigués en la Mostra

Galicia estará presente en la alfombra roja de la próxima Mostra de Venecia, que arrancará el próximo miércoles, de la mano de la actriz viguesa Elvia Llauder. La intérprete ha sido invitada a la entrega del León de Oro de Honor que recibirá el director Pedro Almodóvar por toda su trayectoria y al estreno mundial de la película del francés Olivier Assayas "Wasp Network". De esta forma, la actriz viguesa compartirá flashes con algunas de las estrellas más relevantes del cine mundial.

La actriz viguesa Elvia Llauder compartirá alfombra roja con Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Ana de Armas y Leonardo Svaraglia, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, una edición que contará con la presencia de actores de la talla de Maryl Streep, Brad Pitt, Johny Deep, Scarlett Johanson, Joaquin Phoenix y Antonio Banderas. La artista, que ha actuado en "El Príncipe", "La que se avecina" y "Buscando el Norte" en España y en la película estadounidense "Megan Leavey", protagonizada por Kate Mara, asistirá a la ceremonia de entrega del León de Oro de Honor al cineasta manchego por toda su trayectoria, que tendrá lugar el próximo jueves.

No es la primera vez que Llauder asiste a la Mostra. El pasado año ya compartió flashes con algunas de las estrellas cinematográficas más importantes, pero este año, asegura, es especial dado el marcado carácter español de los actos en los que asistirá. Y es que, además de la gran noche de Almodóvar, la artista asistirá a la presentación mundial, el 1 de septiembre, de la última película del realizador francés Olivier Assayas "Wasp Network", encabezada por Penélope Cruz, Ana de Armas, Gael García y Leonardo Svaraglia.

"Para mí es muy emocionante poder representar a Galicia en uno de los festivales más importantes del mundo", afirma la actriz, que podría rodar, "si todo sale según lo esperado", matiza, sus dos próximos proyectos, nada menos que con Al Pacino uno y Pierce Brosnan, otro. "Los artistas somos algo supersticiosos y hasta que salga todo y se materialice prefiero no comentar más detalles por el momento. La verdad es que no paro de rodar y estoy en un momento profesional muy intenso y productivo", afirma".

Licenciada en Pedagogía, Psicopedagogía y diplomada en Educación Infantil, sintió desde muy joven una fuerte atracción por la interpretación, hasta convertir esa pasión en su profesión. "Desde niña me apasionó el mundo de la interpretación. Siempre supe que sería actriz, pero como también me encantaban los niños, e l crecimiento personal y enseñar, decidí, paralelamente a la interpretación, formarme también en esos campos, pero cuando asistí al primer rodaje, me di cuenta de que ese era mi camino, de que una de las cosas que quería hacer en la vida era actuar", explica.

Su primer profesor de interpretación fue otro artista vigués, Antonio Durán "Morris", que terminó de inculcarle el amor por el teatro. "Es un gran amigo a quien adoro", comenta. Lo que más le gusta de la interpretación es la posibilidad de vivir mil vidas en una. "Me gusta tratar de buscar la verdad en cada personaje, tener la capacidad de emocionar, inspirar y llegar a la gente contando una historia, de transformarte en otra persona y dar lo mejor de mí en cada actuación".

En su vacación artística también influyó su educación, ya que estudió en O Pelouro, escuela pionera en integración fundada por sus padres, Juan Llauder y Teresa Ubeira en la década de los setenta. "Desarrolló mi gran creatividad y avidez por aprender, esforzarme y arriesgar para lograr alcanzar las metas", afirma.

A la faceta artística, Llauder suma la humanitaria, ya que está muy involucrada con Global Gift Fundation, entidad creada por María Bravo y la actriz Eva Longoria, y que tiene entre sus colaboradores a artistas como Anastacia y Ricky Martin. "Ayudar a las personas que más lo necesitan es otra de mis inquietudes", afirma.