Estados Unidos registra la primera muerte por causa del cigarrillo electrónico

Una persona ha fallecido en Illinois (Estados Unidos) con problemas respiratorios graves tras haber consumido cigarrillos electrónicos. Se trataría de la primera muerte registrada en EE UU de un vapeador. En este país se han detectado 193 casos de pacientes vapeadores con síntomas similares. Esta noticia llega en un momento en que en España, la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, ha anunciado una ley antitabaco que regulará el uso de vapeadores y cigarrillos sin combustión. Carcedo alertó sobre las "dramáticas consecuencias" que puede tener el uso de este tipo de dispositivo, cuyos líquidos en su mayoría contienen nicotina.

Sin causa concreta

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos señalaron que todavía no se ha establecido la causa concreta de la muerte de este paciente que era vapeador habitual, pero que muchos de los casos detectados de enfermos respiratorios graves habían consumido productos que contenían tetrahidrocannabinol, principal componente psicoactivo de la marihuana.

"Hemos detectado 193 casos potenciales, no todos confirmados, de enfermedad pulmonar grave, asociada al uso de cigarrillos electrónicos en 22 estados y se ha informado de una muerte en Illinois", aseguró la subdirectora en funciones para enfermedades no infecciosas de los CDC, Ileana Arias, en una rueda de prensa telefónica. Pese a que Arias subrayó que todavía se desconoce el motivo concreto de ese fallecimiento y de los casos de pacientes respiratorios graves, afirman que "las pruebas disponibles apuntan a que el origen no es una enfermedad infecciosa. Pese a que los casos parecen similares, no está claro si tienen una causa común".

Menores y adultos jóvenes

Muchos de los afectados son menores y adultos jóvenes. Los pacientes presentan síntomas como dificultades para respirar, apnea y dolor de pecho antes su hospitalización. Algunos casos ofrecieron problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea.

Según los CDC, muchos de los enfermos, incluido el fallecido en Illinois, reconocieron que había consumido recientemente tetrahidrocannabinol. Arias aseguró que, pese a que los casos parecen similares, no se han vinculado a un producto o fabricante específico.

El miércoles, los CDC señalaron que habían detectado más de 149 casos posibles de enfermedades pulmonares graves asociadas a los cigarrillos electrónicos.