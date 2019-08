Afundación anticipa las devoluciones del festival cancelado

La entidad bancaria Abanca es dueña del portal de venta de entradas Ataquilla.com, por donde se adquirieron las entradas para el Maestral Music Festival. Según informó ayer Afundación, la institución ha decidido hacerse cargo de las devoluciones a los 6.000 afectados por la cancelación del evento después de que el organizador del festival, Get Up Comunicación, S.L., no haya ingresado en el plazo establecido las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de las entradas.

Según Afundación, el proceso de devolución se iniciará hoy mismo y está previsto que finalice en un plazo máximo de 10 días hábiles.

El importe de las entradas será abonado a los compradores a través del mismo medio de pago empleado para la compra de las mismas.