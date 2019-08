Manuel Gallego, premio Ágora do Orcellón

Os membros do xurado, de esquerda a dereita: J. Ignacio Fontaíñas, Óscar Gonfer, Antón Pulido, Ana Isabel Rodríguez, Avelino Muleiro, Emilio Fernández e Juan Antonio Rúa. // FdV

Os membros do xurado, de esquerda a dereita: J. Ignacio Fontaíñas, Óscar Gonfer, Antón Pulido, Ana Isabel Rodríguez, Avelino Muleiro, Emilio Fernández e Juan Antonio Rúa. // FdV

Os membros do Instituto de Estudios Carballiñeses decidiron onte por unanimidade conceder o IV Premio "Ágora do Orcellón" ao arquitecto e mestre de arquitectos don Manuel Gallego Jorreto, con proxectos no Carballiño e con múltiples traballos de proxección nacional e internacional, nacido en Carballiño, vila onde a súa nai exerceu de mestra.

O xurado resalta o compromiso da arquitectura de Manuel Gallego con Galicia na que conxuga sabiamente os materiais tradicionais, os oficios e a modernidade, e sempre co seu selo persoal de respecto pola contorna e a paisaxe.

O Instituto de Estudios Carballiñeses dedicará un número monográfico da revista Ágora do Orcellón ao galardonado, número que será presentado o día da entrega do premio.