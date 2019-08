El Museo del Mar de Galicia, en Vigo, acoge esta tarde (20.30 horas) una nueva cita de los "Solpores do Museo". En este penúltimo concierto del ciclo actuará la pontevedresa Cora Velasco junto al cantautor catalán Joe Crepúsculo. La artista tocará canciones de su último trabajo "Sortilegios" (2018) además de algunos temas nuevos, con la vista puesta en su siguiente proyecto.

Acompañada por Nico Lysergic a la batería, Rubén Iglesias al bajo y Laura Solla a la guitarra como sustituta de Carlos Gil, la artista tiene "definitivamente muchísimas ganas" de este concierto, "en un entorno que se hace increíble, al lado de la playa y que va a ser una gozada con el buen tiempo".

Después de pasar por el Festival Portamérica, la 17 edición del Festival Ribeira Sacra o el consagrado Náutico de San Vicente en O Grove, su último concierto fue en la Festa do Albariño, en Cambados, el pasado 2 de agosto. "Ya van a hacer casi 3 semanas, y la verdad es que todos estos días de vacaciones se me han hecho un poco largos", reconoce, haciendo notar sus ganas de volver a los escenarios.

Su último trabajo "Sortilegios" supuso para la artista "marcar un antes y un después en toda mi carrera y, sobre todo, cambiar mi enfoque y forma de trabajar". Cora explica que cuando todavía era Cora Sayers, lo hacía todo un poco más de una manera impulsiva.

"Ahora está todo un poco más premeditado y tiene un porqué. A la hora de la composición, por ejemplo, le doy muchas más vueltas a las canciones y exploro más posibilidades". Según explica, antes se conformaba más rápido, cosa que ha cambiado.

El proceso de creación para este proyecto, que rompe con lo anterior, surgió buscando diferentes arreglos, acordes, progresiones y estructuras. Lo define como un periodo en el que fue "probando y experimentando, porque hay que equivocarse también, pero siempre guiada por Javier Abreu, que fue dándome pistas para que las fuese recogiendo", hasta lograr el resultado final con un sonido y un estilo determinados.

Respecto a su público, esta nueva Cora es bien recibida. "Los comentarios son muy buenos y la gente que me escucha desde hace tiempo se ha sorprendido con el cambio, valorándolo positivamente y comentando que se nota el trabajo que hay detrás". Ella también está muy contenta con el resultado: "El disco no lo escucho nunca, solo lo ensayo (risas). Estoy contentísima porque logramos el objetivo, que el trabajo se viese como un todo, junto al diseño".

Aunque hay un pero. "Ya estoy pensando en el siguiente, es lo que más me apetece ahora mismo después de los conciertos que quedan". La artista quiere centrarse en componer su siguiente trabajo. "Me encanta hacer canciones, es algo que no dejo de hacer nunca, aunque tenga conciertos y ensayos", confiesa. Ya sabe los temas y la temática que le gustarían para su próximo disco. Su actitud es clara: "Siempre hay que estar mirando en el presente pero mirando hacia delante, dando el salto siguiente".

El 7 de septiembre despedirá esta gira en el Festival de la Luz (Boimorto) y a partir de ahí, su actitud demuestra que no faltará mucho para sorprender con un nuevo disco hecho con ganas y mimo.

Por otra parte, la última cita de los "Solpores do Museo" tendrá lugar el próximo jueves 29, de la mano de Zenet y Bliusvai.