Joris Raelofs y Abe Rábade triunfan en el Canjazz

| La penúltima sesión del Festival Internacional de Jazz en Cangas contó ayer con dos de las actuaciones más destacadas del programa, Joris Roelofs y Abe Rábade Trío.

El artista holandés Joris Roelofs actuó a las 13.00 horas en la Capela do Hospital. La experimentación e improvisación fueron las claves de un recital en el que el clarinete bajo cobró todo el protagonismo. Mientras, el concierto del gallego Abe Rábade en formato trío tuvo lugar a las 22.30 horas en el Eirado do Costal. La agrupación presentó su nuevo disco "Doravante", conformado por composiciones originales, versiones de canciones tradicionales y clásicos del jazz, y la transcripción armonizada de un discurso. El Eirado do Costal volvió a pone el cartel de completo, con toda la plaza llena de público, que se asomó incluso desde ventanas y balcones.