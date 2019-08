El cineasta Costa-Gavras, Premio Donostia del Festival de San Sebastián

El cineasta francés de origen griego Costa-Gavras recibirá el segundo Premio Donostia de la 67 edición del Festival de San Sebastián, que dará inicio el 20 de septiembre. Con esta distinción, se pretende reconocer "el cine comprometido del autor" de películas como "Z", "Missing" (Desaparecido) o "Le capital" (El capital), con la que optó a la Concha de Oro en 2012.

El realizador recogerá el galardón el día 21 de septiembre en una gala en el Teatro Victoria Eugenia, donde se desarrollará una proyección especial de su último largometraje, "Adults in the Room" (Comportarse como adultos), adaptación de las memorias del exministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis.

La película, que celebrará su estreno mundial en la Mostra de Venecia, en la que recibirá también el Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, se basa en el libro "Adults in the Room: My Battle With Europe's Deep Establishment." Fue publicado tras el "efímero mandato" de Varoufakis, que permaneció en el cargo durante los primeros seis meses de 2015, en plena crisis financiera de Grecia.

La sinopsis explica que la película es una "tragedia, en el sentido clásico del término", y retrata a un grupo de personas "atrapadas en una inhumana red de poder" y en el "círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la dictadura de la austeridad".

Según declaró el propio Costa-Gavras, "uno nunca olvida el lugar donde nació, especialmente si es un país como Grecia. Hui de allí porque todo lo que se ofrecía a los jóvenes de mi clase social era una vida de sumisión a una democracia teocrática. Como inmigrante, Francia me permitió superar mis sueños más locos. Mi sentimiento 'griego' volvió a apoderarse de mí cuando los Coroneles tomaron el poder", explicaba.

El cineasta afirmó que la crisis griega de hace diez años "hizo querer expresar de nuevo mi rabia".