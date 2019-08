Joaquín Reyes: "El humor es una reivindicación de la vida, te ayuda a verla distinta"

Joaquín Reyes es un gran humorista y actor de los que más han hecho reír al público español. El manchego tiene una trayectoria importante, ya que empezó a dar el salto a la televisión en 2002, para protagonizar el grupo Trío de Albacete, junto a Ernesto Sevilla y Raúl Cimas y más tarde se unió Pablo Chiapella. Seguidamente, La hora chanante, donde Joaquín interpretó a numerosos personajes y les dio su particular punto, utilizar palabras manchegas. Y a partir de ahí, decidió no parar y se lanzó al cine, donde lo hemos podido ver en muchas películas y series como: Spanish Movie, 3 bodas de más o Cuerpo de élite.

–Tienes una larga trayectoria a tu espalda.

–Pues casi 20 años. Empecé en el 2001 y la primera emisión fue en el 2002 me uní a Ernesto y a Raúl en el grupo Trío de Albacete y nos contrató Paramount Comedy. Poco después, La hora chanante con sketches de humor. O sea, que unos 17 años desde la emisión y sigo teniendo la sensación de que estoy empezando, con mucha ilusión y la comedia es lo que más me motiva y sigo teniendo mucha ilusión.

–¿Hay que llevar el hacer reír dentro o uno se puede preparar para ello?

–Ambos. Lo importante es tener ideas y llevarlas a cabo y eso se hace con el trabajo. Y para mí, la comedia es una bendición y es un género cinematográfico que me gusta y sinceramente, no sé cómo me lo he podido montar para acabar así tan bien. Me encanta hacer reír y entretener a las personas.

–Muchas personas tienen la dualidad de pensar que en la televisión o encima de un escenario, los humoristas solo hacen reír y entretienen con un foco delante.

–A ver, yo soy igual en cualquier parte, y con mis amigos, Arturo, Ernesto o Raúl, por ejemplo, siempre bromeamos y nos divertirnos y me encanta estar con ellos porque me hacen reír. Y, por tanto, es una forma de vivir la vida. Hay algunos cómicos que se dedican a la comedia y luego son personas serias o amargadas y en mi caso no es así.

–¿Cómo es la gente que te para por la calle?

–Yo siempre intento ser amable con todo el mundo y con educación. Aunque hay muchas personas sin educación, ya que te graban sin permiso, o te dicen cualquier cosa.

–Con lo divertido que tú eres, seguro que con tu mujer no tienes ninguna discusión.

–Claro que hay, obvio. Pero, intento que haya mucho humor en nuestra relación y también con mis hijos. Por tanto, el humor es una buena herramienta para algunos momentos de la vida donde necesitas humor para salir de ellos.

–¿Hay más libertad ahora con el humor o estamos más sensibles?

–Yo creo que estamos igual siempre, pero cada vez hay más y no solo en el humor, las redes sociales dan voz a la gente ya que tienen una ventana donde opinar. Pero esto también pasa el cualquier ámbito, en la política, los políticos están más expuestos a la critica que antes. Pero creo que el humor no está peor.

–¿Cuál ha sido la atracción que más te ha gustado?

–A mí, me ha flipado el Dragon Khan y me suelo montar con mis hijos y es muy importante utilizar el humor para que ellos lo vean y sean conscientes. El humor es una reivindicación de la vida, ya que te ayuda a tranquilizarte, a ver la vida de otra manera más divertida. No puedes evitar los sinsabores de la realidad a tus hijos, como la frustración, que a lo largo de su vida tendrá que lidiar con ellos, pero lo que hago es darles herramientas para que lo superen con humor.

–Todo esto es muy meditativo, ¿te lo trabajas o eres así?

–Yo creo que es lo que yo he vivido en mi casa, ya que mis padres me trataron así y creo que he tenido una suerte con mis padres y siempre me decían cosas como: si haces algo, llega hasta el final. Además, confiaban mucho en mí y esto es muy importante, porque todos nos vamos a equivocar, pero es importante que ellos sepan que confías en ellos y estás ahí siempre. Por ejemplo, mis padres me escuchaban y no me castigaban, aunque algunas veces sí. Pero tampoco hay que ser amigos de tus padres, pero hay que saber que siempre los vas a tener ahí.