La organización "No somos vasijas" reclama que se prohíba la inscripción de los niños

La portavoz de la organización "No somos vasijas" y de la Red Estatal contra el alquiler de vientres, Alicia Miyares, calificó ayer de "buena noticia" que el Ministerio de Justicia haya instado a la Fiscalía General del Estado a investigar a las agencias intermediarias de gestación subrogada en España. Sin embargo, Miyares ha ido más allá y ha pedido "prohibirlas" y que España no permita el registro de bebés nacidos por esta práctica en otros países. "No se puede permitir una intermediación y un contrato que es nulo de pleno derecho en el Estado español y luego, de manera fraudulenta, aceptar el registro de los nacidos por esta práctica", subrayó. "Esperamos que la consecuencia de esa investigación sea que se aborde la prohibición de estas agencias, de publicidad y lo que es más relevante: la derogación de la instrucción de 2010 que permite el registro de recién nacidos por esta práctica", declaró.