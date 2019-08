El misterioso resplandor en el agujero negro central de nuestra galaxia

Astrónomos han observado que el normalmente tranquilo agujero negro en el centro de nuestra galaxia, se hizo 75 veces más brillante de forma repentina durante más de dos horas, una variabilidad sin precedentes.



Tuan Do, de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles) y su equipo tomaron observaciones del centro galáctico utilizando el Observatorio WM Keck en Hawai durante cuatro noches a principios de este año. El extraño brillo se observó el 13 de mayo, y el equipo logró capturarlo en un lapso de tiempo, dos horas y media condensadas en unos pocos segundos. Es el destello más brillante visto en Sagitario A * en longitudes de onda de infrarrojo cercano.



"El agujero negro era tan brillante que al principio lo confundí con la estrella S0-2, porque nunca había visto a Sgr A * tan brillante. Sin embargo, en los siguientes cuadros, estaba claro que la fuente era variable y tenía que ser el agujero negro. Supe casi de inmediato que probablemente algo interesante estaba sucediendo con el agujero negro", declaró Do a Science Alert.



En su cuenta de Twitter, el astrónomo ha publicado el lapso de tiempo. El punto brillantemente brillante justo al comienzo del video es el polvo y el gas que se arremolinan alrededor de Sagitario A *. Los agujeros negros en sí mismos no emiten ninguna radiación que nuestros instrumentos actuales puedan detectar, pero las cosas cercanas lo hacen cuando las fuerzas gravitacionales del agujero negro generan una fricción inmensa, que a su vez produce radiación.







Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV