Trilogía de Adriano

Escribe Darío Villanueva, en el prólogo del tercer volumen de "Puntos de vista", que Adriano Marques de Magallanes le recuerda a un personaje cervantino, Diego Miranda, al que don Quijote denomina "el caballero del verde gabán", hombre sumamente amable, de buenas costumbres, caballero virtuoso, que reconocía tener "hasta seis docenas de libros" (una biblioteca considerable para la época) y que confesaba: "procuro poner en paz a los que sé que están desavenidos". "¿Se siente identificado con el tal Miranda?", le preguntamos. "Bueno, si Darío lo dice...", responde Marques.

A uno, personalmente, a quien le recuerda este Adriano Marques, cosecha de 1925, es al recientemente fallecido actor Arturo Fernández: es un hombre netamente elegante, por no decir que es un elegante nato, al natural, sin esforzarse, sin aspavientos, ¡vaya!. Este Marques (sin acento) que nos recibe en su vivienda de Vigo no puede ocultar que se siente (sin abandonar la elegancia, claro) como niño con zapatos de estreno cuando enseña uno de los flamantes ejemplares del libro que completa una trilogía que inició en 1999, en la que recopila una selección de sus artículos periodísticos, la mayoría publicados en FARO desde hace más de tres décadas.

- ¿Y por qué lo ha hecho don Adriano? ¿Por nostalgia, por balance personal, acaso por una necesidad de atrapar el tiempo?

-Quizás haya algo de todo eso que usted sugiere pero, ante todo,lo he hecho por mis hijos y mis nietos y porque, qué caramba, para que las generaciones venideras me recuerden.

Diplomático, abogado, empresario, escritor,político, coleccionista de arte...estamos acaso ante un renacentista en pleno siglo XXI, por eso literatura, arte, política, sociedad?los artículos de Adriano Marques no tienen fronteras temáticas, un síntoma no solo de su, tan alta cual ancha, formación cultural sino de una condición de arraiano que también le atribuye Villanueva debido a su ambivalencia hispano portuguesa: "Me gusta la palabra arraiano, sí -confiesa- y me siento arraiano no ya porque viva en la raia entre Galicia y Portugal, sino porque me suena a vecindad,a buena vecindad, entre españoles y portugueses".

- - Pero no siempre ha sido así. Ya sabe que se dice que España y Portugal, vecinas sí, pero viviendo de espaldas la una de la otra y viceversa.

-Eso fue así, no cabe duda, pero a estas alturas ya no puede sostenerse. Los españoles, hoy, son muy bien tratados cuando están en Portugal, y los portugueses ya no sienten aquellos prejuicios, y aún diría, complejos, que sentían antes ante los españoles. Yo creo que ahora estamos a la par e incluso apostillaría que hoy por hoy Portugal tiene más prestigio internacional que España?Pero, bueno, eso es por culpa de la situación política.

- De la política también tratan muchos de sus artículos. ¿Alguna vez se ha enemistado con alguien por disparidades ideológicas con sus artículos?

-Que yo sepa, no. Pero eso es porque, aunque escriba de política,siguiendo mi ideología, no lo hago de manera agresiva. No soy de los que ataquen. Fíjese que una de mis fraternales amistades es Xosé Luis Méndez Ferrín, con el que cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, y sin embargo estamos en las antípodas ideológicas el uno del otro. Si no enfado a Ferrín ¿a quién voy a enfadar?

Es célebre también su amistad con Camilo José Cela, que le prologó un libro sobre su colección de arte en el que le definió como "amante de los placeres del espíritu" que "me abrió las puertas de su casa y de su corazón".

- ¿Hay algo de su relación con don Camilo que todavía no haya contado públicamente?

-Pues mire, le voy a contar algo que nunca he contado: Camilo me propuso ser el presidente de su Fundación, pero lo rechacé.

- ¿Por qué?

-Porque, cómo decirle, a mí había cosas del entorno de Camilo que no me gustaban, y así se lo hice saber.

- Fraga, Perón, Fidel Castro, Mario Soares?a fe que ha tratado usted muy de cerca a grandes líderes de la política. ¿Qué tenían todos ellos en común?

-La verdad es que me resulta casi inexplicable responderle a esa pregunta. Solo se me pasa por la cabeza decir que eran hombres especiales, muy especiales.

- ¿También Fidel Castro, del que siempre habla bien "a pesar de?"?

-Es que yo soy muy sincero en mis opiniones. Por supuesto que yo sé lo que hacía Fidel: asesinaba, torturaba, encarcelaba a gente muchas veces simplemente porque le daba la gana, pero el Fidel yo conocí me resultó muy cercano, muy humano?y con un gran sentido del humor, por cierto.

- ¿Y qué más decir de Fraga?

-Que el primer artículo de FARO recopilado en esta trilogía está dedicado a su elección como presidente de la Xunta: don Manuel fue un hombre admirable del que tuve la suerte de gozar de su amistad.

- La trilogía "Puntos de vista" está íntegramente dedicada a su esposa, Rita Regojo. ¿Hubo y hay un antes, un durante y, fallecida ella, un después en su vida?

-Es una buena reflexión. Rita representa la etapa central de las tres partes en las que podría dividir mi vida.

- ¿Le hizo ella creyente?

-Yo ya era creyente pero, sí, pero ella hizo que me acercarse más a la Iglesia, me hizo más practicante, más asíduo a la Misa, pero yo sigo manteniendo una máxima: yo creo en Dios,pero a mi manera.