David Fandila "El Fandi": "Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado que tendría una trayectoria así"

Unas horas después de su triunfo en Palma, que recuperaba las corridas de toros en el 90 cumpleaños del Coliseo Balear, "El Fandi" renovaba su buena racha y salió por la Puerta Grande de la plaza pontevedresa. Volvía así a ser premiado por un público al que quiere especialmente: "Vine aquí por primera vez en 2002 y Pontevedra es una de las citas clave en mi temporada porque es una de las aficiones y las plazas que más cariño les tengo, por alguna lesión que he tenido y cómo me ha tratado la gente, por el cariño, y alguna tarde importante. No olvido el calor de la peñas, tengo buena química con Pontevedra, mi concepto del toreo y mi tauromaquia se lleva bien con esta plaza, todo eso hace que sea una fecha importante en mi calendario".

- Se cumplen 20 años de su presentación en Las Ventas y el próximo año será el vigésimo aniversario de su alternativa ¿qué balance hace de estas dos décadas?

-La verdad es que estoy contento y, sobre todo, orgulloso de lo conseguido. Ni en mis mejores sueños podría haber imaginado que tendría una trayectoria así, de modo que estoy lógicamente feliz, pero también contento porque, sobre todo, creo que todavía puedo conseguir muchas más cosas.

- ¿Se imaginaba en los años noventa que sería una figura del torero?

-Cuando empieza lo que quiere es torear, tomar la alternativa, torear en ciertas plazas que siempre has visto y escuchado. Pero, la verdad, una trayectoria de veinte años les que ni me lo había planteado ni lo había pensado.

- ¿Ha pasado rápido?

-Sí, la verdad es que ha pasado rápido, pero si uno echa el freno un poco y mira hacia atrás ve que en estos 19 años han pasado cosas muy, muy importantes.

- ¿Qué es lo que más recuerda?

-Sobre todo recuerdo el cariño de mucha gente durante tanto tiempo, gente que es fiel al Fandi, que disfruta con lo que hace. Creo que eso, la verdad, no tiene precio, porque no es solo en un sitio sino en una zona sino que, la verdad, tanto en España como en América todos estos años he disfrutado de ese respaldo de la gente y de ese cariño que siempre me han demostrado en tantas tardes. Eso es lo más bonito que ha podido pasarme, tanto personal como profesionalmente.

- ¿Y el peor peaje son las cornadas o ni siquiera?

-Bueno, es un peaje que sabemos que hay que pagar y de todo se aprende. Todo se puede ver por el lado positivo y quizás dentro de las diecisiete, dieciocho cornadas que me han pegado pues la verdad que ha habido alguna más o menos grave pero creo que no lo puedo valorar como lo peor. Quizás algunas tardes que alguno sale abatido de la plaza porque no te puedes expresar, cuando te preparas para una feria importante y no salen las cosas, creo que esas otras cosas personal y profesionalmente te afectan más quizás que el peaje de las cornadas, que son cosas que sabemos que el que se pone delante de un toro ( sonríe) es fácil que alguna vez tropiece.

- ¿Cómo es su vida? ¿Se parece a la que tendría un gladiador moderno?

-( risas) La verdad es que somos bastante más normales de lo que la gente puede imaginar. Lo que sí es que tenemos una capacidad de sacrificio, de superación y de sobreponernos a ciertas adversidades que quizás otra gente y en otras profesiones pues no tengan. Quizás por todo eso parezcamos un poco más especiales pero ante todo destacaría esa capacidad desde niño de superación, de sacrificio, de dejar un montón de cosas atrás por cumplir un sueño que no es fácil de conseguir. Y luego cuando uno tiene la fuerza y la ilusión y consigue llegar a ciertos niveles, cuando consigue mantenerte ahí hace, sí, que parezcamos muy especiales. Pero luego nos quitamos el traje y en nuestro día a día somos bastante más normales de lo que parece.

- ¿Ha cambiado mucho el mundo del toreo en estos 19 años desde su alternativa?

-Pues lógicamente el mundo anda y todo cambia, unas cosas para mejor y otras para peor. Creo que ha evolucionado en muchas cosas y en otras quizás no tanto como otros sectores. Yo creo que son momentos cíclicos y ahora nos ha tocado vivir una época quizás un poco más delicada por todo el movimiento animalista y todo el ataque que hay a la fiesta. Espero y confío en que vienen generaciones por detrás que van a mejorar esto y ahora lo importante es que estamos aguantando el chaparrón y que están saliendo cosas importantes y se están haciendo cosas importantes por la fiesta.

- Diego Ventura y "El Juli" decían esta semana en FARO que falta que se conozca más el mundo del toreo?

-La principal causa del ataque a los toros es el desconocimiento total, no solo es llegar a la plaza de toros y ver una corrida sino entender lo que es, entender el por qué cada parte, que lógicamente la gente no tiene por qué saber eso ( sonríe), que no se aprende en el colegio. Sobre todo desde el respeto y la educación hay que abrir un poco las puertas, algo que sí creo que se ha hecho en la tauromaquia. Antiguamente todo era mucho más hermético y hoy en día se hacen muchas más labores de cara a la gente, para que se conozca el toro en el campo, las labores del tentadero, lo que es un tentadero de machos etc. Todo eso es lo que hace verdaderamente afición y lo que hace que la corrida de toros en la plaza, además de como espectáculo, tenga más sentido.

- Ya tiene el éxito ¿Qué quiere ahora?

-Mejorar muchas cosas. Creo que todavía puedo dar más, mejorar en algunos aspectos de mi tauromaquia y, sobre todo, quiero disfrutar de mi profesión y devolver con tardes importantes y bonitas todo ese cariño que la gente siempre me ha demostrado.

- ¿Sigue esquiando?

-En invierno siempre esquío. No al ritmo que lo hacía de joven pero siempre me gusta escaparme una o dos veces al año a Sierra Nevada o a otros sitios a practicar este deporte, es algo bonito de recordar y de practicar sobre todo.

- No se prodiga ni en los medios ni en las redes sociales ¿es tímido?

-Sí, y sobre todo me gusta mi vida, que sea mía. Pienso que la gente tiene que hablar y me tiene que valorar por lo que hago en la plaza. Y luego es que es un mundo tan volátil, en el que todo es tan fácil de cambiar, todo tan fácil de manipular, que nunca me ha gustado demasiado, no me gusta estar así en boca de todo el mundo, creo que son indispensables en la actualidad y el mundo en que vivimos pero en cierto modo creo que carecemos un poco de vida propia. La gente está loca por poner en las redes sociales lo que hace en cada momento, cómo lo hace y con quién lo hace y en mi caso fuera de mi profesión me gusta estar tranquilo.