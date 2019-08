Bueu ensalza el 'mellor polbo' del mundo y llama a proteger la 'patria' del océano

Bueu presume de disfrutar del "mellor polbo" del mundo, algo difícil de discutir. Como también es imposible rebatir que si se quiere seguir gozando de este manjar en nuestra gastronomía hay que cuidar de los océanos, que debido a la acción humana albergan otros grandes mares de contaminación en forma de plásticos. Esa fue la llamada de atención de la pregonera de la XX Festa do Polbo de Bueu, la escritora y bióloga Marta Currás, que hizo un llamamiento para "entender que o mar comeza en nós, nas nosas accións, no que consumimos e no que descartamos". Una reflexión para "consumir con sentidiño, a rexeitar plásticos dun só uso, a pensar que boa parte do noso lixo plástico vai ao mar" y proteger así esa otra "patria" que es el océano. La fiesta de exaltación cumple 20 años y su objetivo es promocionar el producto local, capturado por la flota de Bueu y que se comercializa a través de la cofradía con la marca de calidad "Polbo das Rías".