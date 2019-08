La primera temporada de la serie de "El señor de los anillos" tendrá 20 capítulos

Aunque Amazon lleva la producción de la serie de "El señor de los anillos" con especial hermetismo, eso no ha impedido que el número de episodios de la primera temporada haya podido saberse. Tom Shippey, académico experto en la obra de J. R. R. Tolkien y uno de los asesores de la ambiciosa producción para la plataforma Prime Video, ha revelado en una entrevista con Deutsche Tolkien Gesellschaft, que la primera temporada "tendrá 20 episodios".

Por otro lado, confirmó que el rodaje tendrá varios escenarios, pero la grabación no será en orden cronológico, sino por ubicaciones. "Las localizaciones exactas son, por supuesto, muchas y varias de ellas desconocidas. El rodaje en sí no tendrá lugar de forma lineal, sino que estará orientado en las localizaciones", explicó. "Por lógica, intentas reunir y filmar la mayor parte de las escenas que coinciden en ciertos escenarios para no tener que volver al mismo lugar varias veces. Pero esto también conlleva a que todo tiene que estar organizado y claro desde el inicio del rodaje, pero evitar tener cabos sueltos. Hay que conocer el final", desvelaba en la entrevista. "Se supone que la primera temporada tendrá 20 episodios. Así que, hasta que tengan decidido el desenlace, no puede iniciarse la grabación", señaló.

Aunque la trama aún es un enigma, todo apunta a que estará ambientada en la Segunda Edad, dadas las pistas que ofrece la cuenta de Twitter de la serie. "Uno para el Señor Oscuro en su trono sombrío. En la tierra de Mordor, donde las tinieblas yacen", puede leerse junto con un mapa de la Tierra Media desde el mes de marzo.

Al tener de base la Segunda Edad, Shippey revela que los showrunners de la serie tienen mayor libertad creativa a la hora de abordar la trama. "Tienen una vía relativamente libre en lo referente a añadir algo, puesto que, se conocen muy pocos detalles de este período de tiempo", aclaró.