Los Beatles, bajo la lupa

La suerte quiso que Alfonso Espiño (Santiago, 1976), músico y doctor en Historia del Arte, sacara a la luz una de las pocas incógnitas que quedaban sobre los Beatles, un grupo del que prácticamente se conoce todo. En concreto, descubrió el origen de la canción "Mean Mr. Mustard", incluida en el álbum más conocido de la banda británica.

"Nunca en mi vida pude imaginar que me iba a encontrar con esto", aseguró el compostelano, Alfonso Espiño, en una entrevista para FARO. El historiador dio en 2014 con la fuente que inspiró la canción "Mean Mr. Mustard" cuando trabajaba en su doctorado sobre "Beat, pop y rock en Santiago de Compostela (1954-1978)". En aquel tiempo pasaba los días en la Ciudad de la Cultura, examinando una gran cantidad de material histórico que después documentaba.

.En concreto, Alfonso Espiño trabajó con la hemeroteca en papel del periódico El Correo Gallego desde noviembre de 1957 a diciembre de 1978. Uno por uno fue leyendo todos los ejemplares del periódico y los fue revisando con cámara de fotografía y guantes de látex. Conservó todas las noticias que le interesaban en tarjetas SD y las clasificaba en carpetas distintas en su ordenador.

En esos años de periódico registró noticias referentes a su tesis y otras que le llamaron la atención y sobre las, asegura, podrá escribir en el futuro. Entre estas últimas se encontraba una noticia relativa a un escocés llamado Mustard, cuya mujer se divorció de él por lo tacaño que era. "Máxima tacañería", era el título de la pieza informativa perteneciente a la agencia EFE y que salió publicada en el periódico gallego el 7 de junio de 1967. "Esa noticia la guardé porque me llamó la atención, y más tarde me vino a la cabeza la canción de 'Mean Mr. Mustard' del álbum 'Abbey Road'", explicó.

El hecho de que John Lenon se inspirara en noticias de la prensa para componer la letra de sus canciones es una práctica bien conocida por los expertos, pero no todas estas noticias han podido ser documentadas. Alfonso Espiño reconoce la importancia que tuvo en él un amigo suyo que lo introdujo en el mundo beatliano en los noventa. "Si yo no hubiera conocido la historia de los Beatles en profundidad, el recorte de prensa habría pasado desapercibido. Y cuando piensas en esto, piensas también en la cantidad de cosas que ignoramos y de las que podríamos sacar jugo", afirmó.

Para asegurarse de que se trataba de un hallazgo, contactó este año con Mark Lewisohn, el más importante biógrafo de los Beatles. El británico le confirmó efectivamente que se trataba de un descubrimiento y le adelantó que piensa incorporarlo en el nuevo libro que prepara a raíz de los 50 años del disco "Abbey Road". "Yo no estoy seguro de que él me vaya a citar a mí, pero me encantaría. Como él mismo me dijo 'I wouldn't be so kind', afirmó entre risas este apasionado por la música y reciente doctor cum laude por la Universidad de Santiago.

Por el momento, Alfonso Espiño que, además de historiador es músico, quiere centrar su atención a la preparación de su nuevo disco y a la edición de su tesis doctoral. Los posibles nuevos enigmas de los Beatles prefiere dejarlos en manos de los biógrafos.