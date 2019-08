Vino, música y naturaleza se unen en el "Ribeiro Blues"

La combinación entre vino, música y naturaleza está a punto de llegar un verano más al Parque Náutico de Castrelo de Miño de la mano del "Ribeiro Blues Wine Festival". Cada año más consolidado, el evento celebra entre hoy y mañana una nueva edición con conciertos gratuitos, degustación de vinos, puestos gastronómicos e, incluso, viajes en catamarán por el río Miño.

Las bandas y artistas Corey Harris Band, José Luis Pardo Band and The Mojo Workers, Aurora and The Betrayers, Blues Time, Vudú y Renegados marcarán así el ritmo este fin de semana en Castrelo de Miño, con los espectaculares paisajes del municipio vitivinícola ourensano como escenario de lujo.

Los asistentes a la cita podrán disfrutar, además, de los sabores y aromas de los vinos de la Denominación de Origen Ribeiro, entre los sellos de calidad productores de vino más consolidados del país y múltiplemente premiado este año en concursos de referencia internacional.