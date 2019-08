Monterrei se prepara para su fin de semana grande

// D.O. Monterrei

"Non saímos dunha para meternos noutra", que suele decirse y es que los amantes del vino de Galicia no paran este verano, con varios planes para elegir por casi cada fin de semana. Tras celebrar ya las grandes citas anuales de las Denominaciones de Origen Ribeiro, Ribeira Sacra y Valdeorras y si el pasado domingo Rías Baixas y Cambados despedían la edición más internacional y multitudinaria de la Fiesta del Albariño, este viernes, el sector de la comunidad autónoma se prepara ya para un nuevo e importante evento vitivinícola de la mano de su D.O. más joven.

Así es, quedan ya pocas horas para que Monterrei de el pistoletazo de salida a su XIV Feria del Vino, que tendrá lugar a lo largo de todo el fin de semana en la plaza de la Alameda de Verín como gran epicentro y con la unión entre vino de calidad, gastronomía y música entre sus principales atractivos.

La cita será inaugurada hoy a partir de las 20.00 horas de la mano del pregón a cargo del actor y director Rubén Riós y con la amenización de la Banda de Gaitas del Concello de Verín.

En el evento participarán hasta 17 de las 26 bodegas que componen el sello, lo que garantiza una buena representación de todos los tipos de vino que se elaboran actualmente bajo el amparo de la D.O. Monterrei.

Además y según ha confirmado el Consejo Regulador, la feria mantendrá sus precios con respecto a años anteriores, por lo que los asistentes podrán disfrutar de cinco degustaciones por cinco euros así como adquirir una copa personalizada de la D.O. por dos. Por su parte, el horario de apertura de los stands será de 20.00 a 23.00 horas hoy; de 11.30 a 14.00 y de 20.00 a 01.00 horas mañana; y de 11.30 a 14.00 y de 19.00 a 23.30 horas, ya el domingo.

Repite también este año el stand de aguas mineromedicinales, en el que el público podrá informarse sobre todas las propiedades de este atractivo de la comarca y comprobarlas en primera persona.

En lo que respecta a la programación musical y como plato fuerte, la feria contará con la actuación de 'Remember Queen', además de las de 'En Mala Hora Rock & Roll Band', 'El Consorcio', o el grupo de folk tradicional 'Leilía', entre otras.

También en el marco de la Feria del Vino se celebrará la imposición de medallas de la Cofradía de los Vinos de Monterrei, que tendrá lugar el viernes en la Iglesia Parroquial de Verín y tras la inauguración de la cita. Desde el C.R.D.O. se ha invitado a todos los viticultores a que participen en el tradicional acto. "Queremos que formen parte de este acto, al igual que nuestras bodegas, ya que son ellos los que conforman la esencia de Monterrei", destacó de este modo Lara Da Silva Rodríguez, presidenta del sello, que también anima a vecinos y visitantes a acercarse a la celebración "que el pasado año superó las 25.000 degustaciones, un 25% más que en la edición anterior".

Bodegas presentes

Las bodegas que participarán este año en la cita son: Abeledos, Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer (Boo Rivero), Daniel Fernández, Franco Basalo, Gargalo, Ladairo, Tapias Mariñán (Pazo Blanco Núñez), Pazo de Valdeconde, Pazo das Tapias, Quinta do Buble, Quinta Soutullo (Fausto Rivero), Terras do Cigarrón,Trasdovento, Triay, Valderello y Vía Arxéntea.