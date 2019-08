Mucho antes, por supuesto, de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional pero también de los conciertos multitudinarios o los desfiles de personalidades. Antes, incluso, de los tiempos de casetas de hierro y mesas de madera, aquellos en los que el director del Parador de Cambados pasó a contar los años de Albariño en Albariño, la hoy cita vitivinícola del verano gallego por excelencia no era más, ni menos, que una comida en la que un grupo de amigos se disputaba el título a mejor vino de la añada presente en la zona.

Este fue el origen y este continúa siendo el espíritu de la fiesta. Ahora profesionalizada, la cata se mantiene entre los actos que más expectación despiertan en el sector cada primer fin de semana de agosto en la villa. Ay, si Don Bernardino Quintanilla y Don Ernesto Zarate pudiesen ver, 67 años después, a donde ha llegado el albariño bajo el amparo de la Denominación de Origen Rías Baixas: "Se confirma como una variedad increíble, es la estrella en el panorama de los vinos blancos de España y con su capacidad de guarda nos encumbra entre los mejores vinos blancos del mundo".

Así de claro lo tuvo Maite Lapresa, directora de la revista Sobremesa, tras probar las 60 muestras presentadas a la XXXI Cata Concurso Rías Baixas, celebrada hace justo ahora una semana en el marco de la 67 Edición de la Fiesta del Albariño de Cambados.

Con 22 expertos jurados y dividido en dos fases, el certamen contó en su gran final, la conocida como 'Cata Derradeira', con un total de 13 elaboraciones: "Muy buenos vinos, de alto nivel y en una posición muy igualada". Tanto que, según expresó el catador de El Mundo Vino Juan M. Ibáñez al Consejo Regulador de Rías Baixas, podía haber ganado cualquiera.

Solo tres, sin embargo, se encumbran cada año como los Mejores de Rías Baixas, los mejores entre las estrellas, y este 2019 Señorío de Rubiós, Lagar de Costa y Castel de Fornos se ganaron a pulso ser los elegidos. Un vino originario de la subzona de O Condado y otros dos de O Salnés que hoy conocemos de primera mano a través de sus elaboradores.

Señorío de Rubiós, la unión hace la fuerza en O Condado

Señorío de Rubiós Albariño Selección se clasificó en el primer puesto, un 100% albariño cuya historia prueba que la unión hace la fuerza al nacer a partir de las mejores uvas de parcelas situadas a lo largo de toda la subzona de O Condado de Tea. "Grandes y pequeñas, en todas las altitudes sobre el nivel del mar, con diferentes suelos, climatologías y edades", describe Antonio Méndez, gerente de Señorío de Rubiós, la que es para él "la gran riqueza"de este blanco "potente en nariz y de acidez controlada, redondo y con mucha fruta" del que actualmente se elaboran en torno a unas 110.000 botellas.

Así, explica Méndez, el premio ha hecho feliz a todos los miembros de trabajo de la bodega, desde la dirección hasta el departamento enológico pero sobre todo a los pequeños viticultores que aportan uva a la bodega."Esas personas que están todo el año pendientes de la climatología, atando, haciendo podas en verde, etc., esperando conseguir una uva excelente... Ellos son los verdaderos protagonistas y la verdad es que están muy felices", asegura antes de despedirse.

Lagar de Costa, año a año y sin receta

Y desde O Condado al corazón de O Salnés, a "viñas de albariño que están todas ó ladiño do mar", a Lagar de Costa. La centenaria bodega de Castrelos, Cambados, firma la plata de la añada 2018 en la cata-concurso con un "viño fresquiño, de acidez ben compensada, mineral, con notas salinas, terpénico", apunta Sonia Costa, cuarta generación de la bodega, antes de ser preguntada por el proceso de elaboración de este vino joven, que se adapta a las circunstancias de cada añada:"Ás veces maceramos e outras non, intentamos non facer fermentación maloláctica. Non hai unha receta, hai que facer según veñan as añadas e as de 2017 e 2018 foron xeniais aquí no Salnés", resume Costa.

Castel de Fornos, de los de antes, desde siempre

De mineralidad habla también desde Ribadumia Pepe Chaves, socio de Bodegas Chaves, una bodega orgullosa de figurar como la segunda en orden de inscripción en el registro de la Denominación de Origen Rías Baixas y que este año se ha hecho con el bronce en el tradicional certamen. Chaves apunta que Castel de Fornos es un albariño de los de antes, de los de siempre, clásico de O Salnés, cítrico y potente, de buena acidez, por el que pasan muy bien los años.