"Ribeiras de salitre" descubre Cambados

No programa número 86, que se emitirá hoxe ás 16.00 horas da tardes, Ribeiras de salitre falará dende o porto da confraría que leva máis anos constituída, 102 para ser exactos: a de Cambados.

Foi a primeira confraría que se rexistrou en toda España, en 1917, o que indica a longa historia de vida mariñeira desta vila. Esta serie se achégase para descubrir a vida deses cincocentos homes e mulleres que traballan no mar e a realidade actual da súa historia.

Herdeiros dunha vella tradición, hoxe conservan artes ancestrais como o boliche ou o bou de vara, ademais de traballar o cerco, o marisqueo e as artes menores.

Ao longo do programa falaran con veciños coma Luis Martinez, mariñeiro que traballou a case toda as artes no porto de Cambados, que afirma que "debeu nacer nun caldeiro de auga salgada", porque dende que el recorda sempre quixo ser mariñeiro.

Galicia tamén é un país de mariscadoras, unha actividade ancestral que aportou dignificación á labor da muller dentro da cultura mariñeira e da sociedade en xeral. Representativa deste sentir, neste capítulo participa Mari Carmen Resua, que habitualmente traballa ameixa e berberecho.

Isabel Fernández dende a praza de abastos, Lourdes Somoza dende a cociña do restaurante "Casal do Umia", a Agrupación de música tradicional Xironsa, o escultor Manolo Paz e Mar Ambroa coma Xerente da Sociedade Porto de Cambados falan con X. H. Rivadulla Corcón nesta capítulo titulado'Cambados, o decano dos mares'.