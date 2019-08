Hermanamiento con colectivos portugueses

La Cofradía de enólogos do Vinho do Alentejo y la Cofradía de Sabores de Águeda pasaron ayer a formar parte del exclusivo grupo de entidades hermanadas con el Capítulo Serenismo do Albariño. El acto se llevó a cabo en el patio de armas del Pazo de Fefiñáns e incluyó un showcooking protagonizado por el cocinero con estrella Michelín, Yayo Daporta, y un concierto del gaiteiro Óscar Ibáñez. Pedro Piñeiro, responsable del Capítulo Serenísimo, destacaba ayer la importancia de estos actos, que contribuyen a extender y en dar a conocer el mejor caldo del mundo, elaborado en las Rías Baixas y que tiene a Cambados como su capital.

El acto consistió en un intercambio de regalos entre las tres entidades, que se selló degustando unas vieiras cocinadas por Yayo Daporta al son de la música de uno de los mejores gaiteiros actuales. Además, también se celebró una cata comentada por el sumiller cambadés José Luis Aragunde.

Las dos cofradías portugueses se sumarán hoy al tradicional desfile de la Festa do Albariño, un evento donde participan ya más de 40 entidades gastronómicas y de exaltación de toda la Península Ibérica. Todas ellas ofrecerán su particular colorido al desfile.

En el acto también estarán las Follas de Ouro e Prata de este año, donde destacan nombres como el del profesor japonés Takekazu Asaka.