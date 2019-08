La Festa do Albariño nota el tirón de evento de Interés Internacional

La Festa do Albariño estrena, por primera vez, título de evento de Interés Internacional, una distinción que costó mucho conseguir pero que ya está dando sus réditos. Así lo reconoce la propia alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, que ayer no dudaba en destacar el gran número de visitantes que está recibiendo Cambados y que "nos encaminan hacia unas cifras de récord". Cifras concretas todavía no posee, pero si cuenta con el aval que significan las visitas a la oficina de turismo en los últimos días "donde se ha detectado un incremento notable de la presencia de extranjeros, y sobre todo, de personas nacionales que reconocen venir por primera vez y expresamente a la fiesta".

Esta edición es la primera vez que la Festa cuenta con el reconocimiento de Interés Internacional, un distintivo que "costó conseguir, pero que creo que va a suponer un antes y un después en la historia de la Festa do Albariño", asegura Abal. En aras de seguir incrementando el atractivo de la fiesta se han sumado una serie de elementos adyacentes que están prestando un gran servicio.

Uno de los más importantes es el Hospital de campaña que se ha instalado para complementar la actividad del Punto de Atención Continuado. El edil de Servizos Sociais, Tino Cordal, destacaba ayer que "está funcionando muy bien, al convertirse en una gran ayuda para el personal del PAC". A él se suma la instalación de barreras anticontaminación en el mar, unas barreras que están evitando que plásticos y botellas acaben en la ría de Arousa. Esta última está funcionando de tal manera que la alcaldesa va a impulsar un proyecto para que se pueda rodear todo el perímetro de la fiesta y evitar unos vertidos que acababan afeando el litoral cambadés durante mucho tiempo.

Otro servicio es el Punto Morado, un lugar donde las mujeres pueden denunciar todo tipo de comportamientos machistas. En la madrugada de ayer, la situación más problemática fue el puñetazo que un desconocido le propinó a una joven de madrugada. La mujer tuvo que ser atendida en el PAC por la pérdida de un diente y denunció lo ocurrido en el Punto Morado, donde recibió atención psicológica, antes de acudir a la Policía Local.

La eclosión de la Fest allega precisamente en su última jornada, la que tendrá lugar en el día de hoy, cuando se celebren los actos institucionales más importantes, como son la investidura de los nuevos Cabaleiros y Damas do Albariño, el tradicional Xantar o el espectáculo de fuegos artificiales.

Durante el día de hoy, Cambados se llenará de familias con niños, que aprovechan para degustar el albariño, pasear por las calles entre los puestos ambulantes y visitar las atracciones. Coincidirán con el acto solemne que protagoniza el Capítulo Serenísimo el recorrerá las calles de Cambados hasta finalizar en el patio de armas del Pazo de Fefiñáns.