Concierto de 'Queenmanía' en Castrelos para toda la familia

| Las canciones de la mítica banda Queen inundaron ayer por la tarde el auditorio de Castrelos. De la mano de la banda 'Queenmanía', este espectáculo programado por Rock en familia ofreció tanto a niños como a mayores una cita divertida y mágica, reviviendo los grandes temas de la banda liderada por Freddie Mercury. La idea de este espectáculo es que tanto grandes como pequeños disfruten juntos de la música que ya es clásica en el rock. Durante el concierto, se escucharon canciones como 'We are the champions', 'We will rock you' y 'I want to break free'. La programación infantil de este ciclo de conciertos en el auditorio de Castrelos continuará hasta la próxima semana.