Víctor Magán: "Me apetece ver vibrar al público en Salvaterra"

Durante casi cinco años de su vida el Dj y productor barcelonés Víctor Magán, hermano del también disc jockey Juan Magán, estuvo viajando con mucha frecuencia, los fines de semana, a Galicia para pinchar en Vigo, Pontevedra o A Coruña. Unos seis años después de aquella etapa, de la que guarda muy buenos recuerdos y muchos amigos, Víctor Magán regresa a tierras gallegas para actuar, esta noche, en la décimoctava edición de O Son da Muralla, en Salvaterra de Miño.

"Hace muchos años que no voy por Galicia, una de las tierras más bonitas de España. Tengo muchas ganas de volver de ver a amigos y al público gallego que es fantástico y, encima, en esas murallas tan emblemáticas en las que nunca he estado y con tanta gente, tiene que ser increíble" asegura el artista, quien espera que "las murallas no vibren, que se queden quietas, pero el público sí, me apetece verlo vibrar y bailar y que se lo pase bien que es de lo que se trata".

La actuación de Víctor Magán en Salvaterra se enmarca en la gira que está realizando por todo el país este verano. "No paramos. Estamos casi cada día en un punto de España y tengo mis residencias en unas cuevas en Menorca fantásticas, cada lunes" explica e invita a asistir a quienes elijan la isla balear para sus vacaciones.

Con una previsión de más de 10.000 personas como público en el recinto amurallado de Salvaterra de Miño, Víctor Magán encara su actuación en O Son da Muaralla, que empezará a las 23.00 horas, con muchas ganas. "Mis sesiones son muy dinámicas, son frescas, con ritmos latinos. Empiezo con algo de reggaeton, muy comercial, para hacer bailar a la gente y mi estilo es una fusión de house con latino, electrolatino, de reggaeton y luego me gusta seguir con un poquito más de caña, con himnos antiguos como Queen o Red Hot Chili Peppers , de todo un poco, meterlo en la batidora y hacer a la gente bailar que es lo más importante".

El artista catalán compartirá escenario en este festival gratuito con la Dj rusa Olga Ryazanova, el Dj italiano Jack Mazzoni, DJ Charlie, DJ Sonic, Rodri Vegas, Dani Villa y DJ Óscar Arias. Un cartel diseñado por Biglab, que lleva encargándose de la selección artística desde la segunda edición del festival. "Es un cartel muy bueno, completo, ya había compartido escenario con Jack Mazzoni, Dj Charlie... y seguro que con alguno más de los otros de los Djs gallegos también".

La rusa Olga Ryazanova, asentada en Lisboa, también conocida como Dj Zanova, también está de gira este verano su agenda de sesiones este mes se sitúan casi todas en Portugal. Por su parte, el italiano Jack Mazzoni es uno de los artistas de baile más seguidos en Europa. Mezcla a numerosos artistas de éxito internacional y se ha ganado al público con "Booma Yee".

En esta nueva edición, y con previsión meteorológica favorable, la organización espera llenar la capacidad de su emblemático recinto amurallado, que se ambientará con luz, sonido, animación, tirada de fuegos, confeti y efectos con CO2. Más de 66.000 vatios de sonido y 70.000 de luz convertirán a las murallas del siglo XII en una discoteca al aire libre.

Hay autobuses de ida y vuelta, de la compañía Faibús, desde Vigo, Porriño, Ponteareas y Salceda, para evitar tener que ir en coche al festival.