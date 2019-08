Queenmanía llega a Castrelos con rock para toda la familia

La iniciativa Rock en familia presenta hoy en el Auditorio de Castrelos 'Queenmanía', un nuevo espectáculo de música en directo para disfrutar en familia con la magia de la música de la famosa banda Queen.

Canciones como "We are the champions" o "We will rock you", que forman parte del repertorio de canciones populares en las cabezas de casi todos, sonarán a partir de las 20.00 horas en Castrelos, dentro del ciclo de conciertos y actividades de las últimas semanas, de forma gratuita.

Rock en familia propone esta cita como un momento para disfrutar todas estas canciones en familia con los más pequeños de la casa durante una tarde de verano y en un paraje natural.

Este espectáculo busca revivir la magia de Queen en directo, con el grupo musical Queenmanía que ofrecerá a todos los miembros de la familia numerosas canciones, dirigidas también a hijos, sobrinos o nietos.

Una de las intenciones de Rock en Familia, con espectáculos como este que rinde homenaje a la clásica banda de rock liderada por Freddie Mercury, es formar parte de los primeros conciertos de rock de muchos de los pequeños que en un futuro podrán convertirse en amantes del rock.