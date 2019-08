Eduardo Soutullo obtiene dos premios en competiciones de Croacia y Tailandia

El compositor vigués Eduardo Soutullo (1968) suma dos premios más a la ya larga lista de reconocimientos internacionales que tiene en su haber, ya que en las últimas semanas ha recibido un premio en la octava edición del International Composer's Competition de Croatia 2019 y otro en la tercera convocatoria del Asia Pacific Saxophone Academy Composition Competition, en Bangkok (Tailandia).

Concretamente, el músico vigués obtuvo el segundo premio en la tercera edición de la Asia Pacific Saxophone Academy Composition Competition por la pieza titulada "Sonata de saxo". La pieza fue ejecucata por los músicos Joshua Hyde y Rasikamon Siyapong.

El primer premio de esta competición internacional fue para la pieza "Rhapsody for Alto Saxophone and Piano", del compositor Sho Oie. Además del primer y segundo premio, obtuvieron otras tres composiciones obtuvieron menciones especiales: "Fantasia", del músico Benjamin Falces; "Elegie for Alto Saxophome and Piano", obra compuesta por Wojciech Chalupka; y "Fog", de Arodi Martínez Serrano. El jurado de este año estuvo compuesto por Wong tak chiu, Xavier Larsson, Pieter Pellens, Emily koh y Jeffrey Loeffert.

Asimismo, el pasado 10 de julio se dieron a conocer los ganadores de la octava edición de la International Composer's Competition de Croatia, entre los que también figura el compositor vigués, El jurado de este certamen, formado por Nikša Gligo, Berislav Šipuš y Sreko Bradi, decidió otorgar por unanimidad el tercer premio a Soutullo por su pieza titulada "Stancic's Visions", en una convocatoria en la que Wataru Mukai obtuvo el primer premio por su pieza "Psi" y Patricia Martínez se hizo con el segundo por la obra titulada "Más allá /Beyond".

Un año fructífero

El pasado verano, Soutullo obtuvo el primer premio del concurso convocado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Croata. También el pasado año se hizo con otros importantes reconocimientos. Uno de ellos fue el segundo premio de composición de la Red Note New Music que convoca la Universidad Estatal de Illinois (EE UU) en la categoría de orquesta sinfónica por su obra "Jobs and Gates at dawn (and other uchronias)". A esta categoría se presentaron 149 composiciones, presentadas de forma anónima, de artistas de 20 países.

El pasado 15 de junio, la Real Filharmonía de Galicia estrenó en el Auditorio de Galicia la Suite sinfónica nº 1 de Soutullo, con temas y fragmentos de su ópera "Romance de Lobos". El libreto de esta ópera, de Arturo Reverter, está basado en el drama homónimo de Ramón María del Valle Inclán.